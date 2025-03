Dupla de Páscoa: apostas começam nesta segunda; prêmio é de R$ 30 milhões

Começa nesta segunda-feira, 17, o período de apostas para o concurso especial Dupla de Páscoa, da Loterias Caixa. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões, que será sorteado no dia 19 de abril, véspera do Domingo de Páscoa. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Assim como outros concursos especiais, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal (6 acertos) no primeiro sorteio, o prêmio será redistribuído entre os acertadores da quina (5 acertos) e, posteriormente, nas demais faixas. O prêmio principal será pago somente no primeiro sorteio, o que o torna um dos maiores atrativos dessa modalidade.

Para um apostador que acertar os 6 números e levar os R$ 30 milhões, se o prêmio for aplicado na poupança, o rendimento mensal seria de cerca de R$ 162 mil.

Esta edição marca a nona do concurso especial da Dupla de Páscoa. Em 2024, o maior prêmio da modalidade foi de R$ 37,5 milhões, dividido entre duas apostas vencedoras.

Como funciona a Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador participa de dois sorteios em cada concurso. Para isso, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante. Além disso, é possível optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Para fazer as apostas, o jogador deve ser maior de 18 anos e realizar o cadastro no portal ou no app Loterias Caixa. O valor mínimo da aposta simples é de R$ 2,50.

No Bolão Caixa, o apostador pode formar um grupo, comprando cotas nas lotéricas ou no portal. O preço mínimo por bolão é de R$ 10, e a tarifa de serviço adicional pode chegar a 35% do valor da cota. Cada bolão pode ter até 50 cotas, com no máximo dez apostas. As apostas em um bolão devem ter a mesma quantidade de números.