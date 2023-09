Cuidar do patrimônio é como cuidar da saúde, diz fundadora do Women Invest

As mulheres investidoras estão cada vez mais interessadas em investir – mas, em números, ainda estão atrás dos homens. Apenas 33% delas são investidoras, enquanto, no caso deles, a proporção sobe para 40% segundo os últimos dados divulgados pela Anbima.

Para aproximar as realidades entre os dois gêneros, a principal aposta é a educação financeira. A avaliação é de Maria Helena Válio, fundadora do Women Invest, grupo de mulheres investidoras que promove cursos, palestras e workshops para aproximar o público feminino dos investimentos. Para ela, o primeiro passo envolve uma jornada de conscientização.

“Da mesma maneira que existe uma conscientização sobre o cuidado com a saúde, é preciso reforçar o cuidado com o próprio patrimônio. Ao descuidar da saúde, o corpo cobra a conta no futuro. Com os investimentos é o mesmo princípio”, afirmou Válio em entrevista à EXAME Invest.

A executiva reforça que as mulheres têm, cada vez mais, assumido as responsabilidades pela gestão do seu patrimônio, movimento que vem acompanhando a ascensão feminina no mercado de trabalho. E quando começam a investir, um diferencial delas em relação aos homens é a cautela. “A mulher é mais conservadora. Ela só ousa quando entende mais do assunto. À medida que vai conhecendo mais o mercado financeiro, vai tomando mais risco”, avalia.

Ainda assim o desafio é grande – mesmo entre as mulheres que já investem há algum tempo. Pesquisa realizada pelo Women Invest em parceria com o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) mostrou que 56% das participantes do grupo não têm pleno conhecimento da estratégia financeira aplicada aos seus investimentos, e ainda não consegue segui-la de forma autônoma. O estudo ouviu 120 participantes do Women Invest, e quase metade delas já investe há mais de 10 anos.

A pesquisa apontou ainda que 84% delas ficam mais confortáveis em investir com a ajuda de um assessor ou consultor. O produto preferido são os fundos de investimento, com 78% de adesão. Na sequência, estão os certificados de recebíveis bancários (CDBs), com 68%. E depois as ações: 63% delas investem em empresas da bolsa.

O estudo marcou a abertura da segunda edição do Women Invest Summit, que pretende receber 2 mil participantes ao longo de 12 horas de evento, que conta com 30 painelistas e workshops. Um dos diferenciais preparados para este ano são as rodas de conversa, que permitam trocas entre as investidoras, convidadas a expor suas experiências e tirar dúvidas. “O evento traz o mercado financeiro para perto da mulher e faz com que ela seja ouvida”, disse Válio.

O conhecimento em rede também foi destacado como um diferencial do comportamento da mulher investidora. “Elas costumam ter interesse em compartilhar e repassar os conhecimentos adquiridos no grupo. Uma delas disse que demorou mais de 20 anos para aprender sobre como investir, e, agora, quer dar o exemplo aos filhos para que eles comecem mais cedo”, afirmou.