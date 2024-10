Concurso 2.784: ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 25 milhões; veja números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira o sorteio do concurso 2.784 da Mega-Sena com um prêmio de R$ 2.896.424,56. As dezenas sorteadas foram: 35, 57, 59, 44, 27 e 30. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio acumulado em R$ 25 milhões para o próximo sorteio, que ocorre já nesta quinta. Sem ganhadores do prêmio principal, 28 apostas ficaram com R$ 56.155,17 da quina, enquanto que 2.013 apostas levaram R$ 1.115,85 com a quadra.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

