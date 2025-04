Vale, Hypera e Usiminas divulgam balanços nesta semana; confira calendário completo

A temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa nesta semana. Os destaques da agenda são os balanços da Vale (VALE3), Usiminas (USIM5) e Multiplan (MULT3) que serão divulgados os resultados nesta quinta-feira, 24.

Entre as blue chips, Itaú Unibanco (ITUB3) vai reportar seus resultados no dia 8 de maio, enquanto da Petrobras (PETR4) e o Banco do Brasil (BBAS3) vão divulgar os resultados no dia 12 de maio.

Outros grandes bancos publicam seus resultados no próximo mês: o Bradesco (BBDC4) no dia 7 e Santander (SANB11) no dia 30.

Veja a agenda de balanços do 1º trimestre de 2025