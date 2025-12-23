União de Petz e Cobasi se torna 'AUAU3' na B3

O processo de integração das duas maiores redes do setor de animais de estimação está prestes a avançar. A partir de 5 de janeiro de 2026, o código de negociação na B3 deixará de ser PETZ3 e passará a ser AUAU3, conforme informou o CEO Paulo Nassar em entrevista ao Valor Econômico.

A fusão das duas empresas será concluída em 2 de janeiro de 2026. Na data, as ações da Petz serão incorporadas pela Cobasi Investimentos, e os acionistas da Petz receberão uma ação ordinária da nova companhia, além de uma ação preferencial resgatável, estimada em R$ 0,71 cada.

A integração resultará na seguinte participação: 52,6% para acionistas da Petz e 47,4% para acionistas da Cobasi.

As ações da Petz deixarão de ser negociadas na B3 ao final do pregão de 2 de janeiro, enquanto os novos papéis da Cobasi começarão a ser negociados a partir de 5 de janeiro, sob o novo ticker.

Aprovação do Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, no começo de dezembro, a fusão entre a Petz e a Cobasi, com algumas restrições.

A operação criará a maior rede de produtos e serviços para animais de estimação do Brasil e uma das maiores da América Latina. Para concluir a fusão, as empresas deverão vender 26 lojas no estado de São Paulo, representando cerca de 3,3% do faturamento combinado.

Com o fechamento da fusão, a nova companhia terá um faturamento anual de aproximadamente R$ 7 bilhões. Além disso, a economia de custos gerada pelas sinergias deverá atingir R$ 330 milhões.

A decisão foi tomada após um recurso da Petlove, principal concorrente, que alegou que a fusão prejudicaria a concorrência. Apesar disso, o Cade aprovou o acordo, destacando o interesse de potenciais compradores, como a Petlove, e informou que continuará monitorando o impacto da fusão no mercado.