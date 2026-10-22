Techfin leva conta digital para dentro do ERP da TOTVS

Certos processos burocráticos costumam consumir horas de quem trabalha no setor financeiro. Um pagamento simples, por exemplo, exige um vaivém moroso: o profissional precisa localizar a conta no sistema de gestão da empresa, acessar o ambiente bancário para concluir a transação e ainda voltar ao sistema interno para registrar a operação efetuada.

O peso dessas tarefas está expresso em dados: 22% do dia de trabalho de profissionais de finanças é gasto apenas trocando entre sistemas e digitando dados. Isso equivale a quase duas horas por dia, segundo uma pesquisa da consultoria americana Forrester Research.

A Techfin ERP Finance, joint venture formada pela empresa de tecnologia TOTVS e o Itaú, quer resolver essa dor. Em setembro deste ano, a companhia apresentou a Conta+ Techfin, uma solução financeira digital integrada diretamente ao TOTVS Backoffice – Linha Protheus, um sistema de gestão para empresas de pequeno, médio e grande porte.

A novidade da companhia promete concentrar, em um único ambiente, tarefas como fazer pagamentos, receber valores, acessar crédito e atualizar os registros financeiros da empresa.

"Hoje, a jornada do cliente é fragmentada, além de ser ineficiente, cara, e sujeita a erros”, avalia Mauro Wulkan, CEO da Techfin ERP Finance. Para o executivo, com a Conta+ Techfin, será possível superar esses desafios e reduzir o tempo gasto em atividades operacionais.

O que mais muda com a Conta+ Tech f in

Além dos pagamentos, a Conta+ busca simplificar outras rotinas. Uma delas é o processo de conferência entre o que entrou ou saiu da conta bancária e o que foi registrado no sistema.

Hoje, esse processo ainda depende de checagens manuais em muitas companhias. Para um estudo da empresa de tecnologia Moss, 40% dos profissionais de finanças disseram que processos de conciliação financeira deveriam ser automatizados, mas ainda não são.

Na Conta+, a proposta é manter movimentações bancárias e registros do ERP conectados desde o início. Isso reduz a necessidade de comparar informações depois de cada operação e também elimina etapas como baixar arquivos em um sistema para enviá-los a outro.

A integração também chega ao crédito. A empresa pode simular uma antecipação de recebíveis enquanto consulta valores que tem a receber. Se contratar a operação, o dinheiro entra na conta digital e o registro fica integrado ao ERP.

Do lado das despesas, determinados boletos podem ser parcelados em duas, três ou quatro vezes diretamente nas contas a pagar. A Techfin também oferece soluções de capital de giro, pagamentos e recebimentos. “Estamos mudando a forma como as empresas se relacionam com o sistema financeiro”, diz o CEO.

Menos etapas não significa menos controle

A automação de pagamentos cria, porém, uma questão central para qualquer empresa: quem pode autorizar a saída de dinheiro?

Na Conta+, as regras de aprovação também ficam dentro do sistema de gestão. Um pagamento pode ser preparado por um profissional da área financeira, mas depender da autorização de um gestor ou diretor previamente cadastrado para ser concluído. No jargão corporativo, essas regras são chamadas de alçadas de aprovação: limites que determinam quem tem autoridade para liberar cada tipo de operação.

O sistema mantém ainda o histórico das movimentações e reúne em um painel pagamentos pendentes, concluídos ou vencidos. Segundo a Techfin, a estrutura busca reduzir erros, divergências no fechamento financeiro e o risco de transações realizadas sem a autorização necessária.

O banco entra no fluxo da empresa

A Techfin ERP Finance reúne duas companhias que ocupam lados diferentes dessa equação. A TOTVS fornece sistemas de tecnologia para empresas; o Itaú, a estrutura financeira. A joint venture atual foi constituída em 2022, com participação de 50% de cada grupo. É essa combinação que ajuda a explicar a estratégia por trás da Conta+.

Em vez de levar a empresa até um ambiente bancário toda vez que uma necessidade financeira surge, a proposta é fazer o caminho inverso: levar o serviço financeiro para o ambiente em que aquela necessidade aparece.

A Conta+, diz Wulkan, não cria uma nova função para o departamento financeiro. Ela tenta reduzir o número de etapas necessárias para executar funções que as empresas já realizam todos os dias.

Em uma área acostumada a medir eficiência em caixa, prazo e custo, a inovação está em fazer o dinheiro circular sem que a informação tenha que percorrer o mesmo caminho várias vezes.