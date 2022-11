S&P 500 acima de linha de resistência indica ganhos, diz BofA

O S&P 500 sinaliza valorização depois de muitas ações de empresas no índice terem fechado acima de suas médias móveis de 200 dias na semana passada. Para o estrategista técnico do Bank of America, Stephen Suttmeier, essa tendência indica sólida amplitude do mercado e marca um fundo duplo.

O indicador de referência ultrapassou um nível de resistência de 3.900 pontos, o que mudou o foco para a média móvel de 40 semanas perto de 4.050, com tendência baixista e resistência do gráfico ao redor de 4.120, escreveu. O S&P 500 subiu 0,9% na terça-feira e encerrou perto de 3.992 pontos.

Os índices S&P 500, New York Stock Exchange Composite e Nasdaq 100 subiram em agosto, apontando para fundos duplos em relação às mínimas de junho e setembro.

Esse é um indicador de tendência altista para futuros movimentos acima dos picos de agosto entre os três principais índices.

O Russell 2000, o NYSE Composite e o Dow Jones Industrial Average fecharam acima de suas médias móveis de 40 semanas. Se os índices encerrarem repetidamente acima desses níveis, isso implicaria uma sazonalidade positiva e favoreceria ganhos no próximo ano. Também evitaria o risco de uma retração do mercado semelhante à queda de agosto a outubro.

Os ralis impulsionados por amplitude e volume do mercado têm maior probabilidade de continuidade, de acordo com Suttmeier, embora a volatilidade consistente das bolsas dificulte uma convicção altista ou baixista por parte do banco.

“Tanto as linhas de queda-avanço do S&P 500 (SPX) quanto de volume líquido acumulado mostram um ‘breakout’ altista de outubro a novembro e padrões de reteste”, escreveu. “Os internos são mais fortes do que o índice subjacente e confirmam o rali instável para o SPX. Vemos isso como ‘bullish’.”

O grande risco para a renda variável são os spreads de crédito sem brilho, de acordo com Suttmeier. No entanto, se o S&P estiver acima de 3.900, a base de meados de novembro justifica um nível entre 4.300 e 4.325 pontos, uma alta de cerca de 8% em relação ao fechamento de terça-feira. E o índice pode ganhar mais terreno se for capaz de superar sua média móvel de 200 dias perto de 4.079, de acordo com o estrategista.