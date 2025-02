Sherwin-Williams compra a Suvinil por US$ 1,15 bilhão e reforça presença no Brasil

A multinacional norte-americana Sherwin-Williams anunciou a compra do negócio de tintas arquitetônicas da BASF no Brasil, incluindo a marca Suvinil, por US$ 1,15 bilhão.

A transação será feita integralmente em dinheiro e deve ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita à aprovação do Cade.

Com a aquisição, a Sherwin-Williams adiciona ao seu portfólio uma das marcas mais reconhecidas do setor, consolidando sua posição no mercado brasileiro de tintas. Em 2024, a Suvinil registrou uma receita aproximada de US$ 525 milhões e conta com cerca de 1.000 funcionários e duas fábricas estrategicamente localizadas nas regiões Nordeste e Sudeste do país.

Em nogta, Heidi G. Petz, presidente e CEO da Sherwin-Williams, afirma que a aquisição da Suvinil reforça o compromisso da empresa em oferecer soluções líderes do setor e impulsionar um crescimento rentável na América Latina.

A Sherwin-Williams pretende financiar a aquisição com recursos próprios e novas captações de dívida. A empresa estima que haverá sinergias operacionais significativas após a integração da Suvinil ao seu grupo de marcas de consumo, o que deve impulsionar a rentabilidade do negócio.

Negociada em Nova York, a ação da Sherwin-Williams acumula alta de 15,46% em 12 meses.