Retomada de IPOs nos EUA está nas mãos de Powell no ano que vem

A atividade de abertura de capital nos EUA despencou para uma mínima histórica este ano, e uma retomada vai depender de mais clareza sobre a trajetória de juros.

As ofertas públicas iniciais de ações em Nova York levantaram apenas US$ 24 bilhões em recursos até agora em 2022, o menor volume desde 1990, segundo dados compilados pela Bloomberg. Foi uma contração brutal de 93% em relação ao ano passado, quando os IPOs atingiram um recorde de mais de US$ 338 bilhões.

A lista de empresas que avalia abrir capital inclui a Epic Games, que desenvolveu o Fortnite, a gigante de entregas Instacart, a varejista de roupas esportivas Fanatics e a montadora de carros elétricos VinFast, segundo profissionais de bancos de investimento. Há um ano estas empresas e muitas outras esperam as ondas de volatilidade do mercado passarem.

Mas uma retomada de ofertas públicas iniciais de ações não acontecerá para valer até que o presidente do Federal Reserve Jerome Powell dê mais certeza sobre a trajetória de juros, disse Steve Maletzky, chefe de mercados de capitais da Willian Blair & Co.

“Precisamos ver um platô ou estabilização dos juros”, disse ele em entrevista. “Assim que os investidores tiverem mais clareza sobre a trajetória da curva de juros, a volatilidade do mercado diminuirá e um ambiente de precificação de negócios mais favorável retornará.”

Mas essa clareza e um alívio da alta de juros parecem improváveis no curto prazo. Powell disse na quarta-feira que o Fed não está perto de encerrar sua política monetária agressiva e sinalizou que o custo do dinheiro subirá mais do que o previsto em 2023.

O aumento da taxa básica do Fed tem sido o principal fator por trás da aversão ao risco no mercado este ano. A mudança de humor não só inibiu a abertura de capital, mas também castigou as ações que estrearam no ano passado.

Os papeis que começaram a ser negociados em 2021 com o volume recorde de IPOs agora são negociados em média 40% abaixo de seus preços de oferta, de acordo com dados compilados pela Bloomberg que excluem as chamadas empresas de cheques em branco, ou SPACs.