Quando será a próxima reunião do Fed? Confira o calendário completo

O Federal Reserve (Fed) decidiu nesta quarta-feira, 21, aumentar de 0,75 pontos percentuais as taxas básicas de juros. Essa foi uma das últimas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 2022, onde são tomadas as decisões de política monetária dos Estados Unidos.

A decisão do Fed veio em linha com as expectativas do mercado, que esperavam que taxa de juros americana mantivesse o movimento de alta para enfrentar a inflação elevada, que alcançou o acumulado de 8,3% no final de agosto.

Agora, o mercado está aguardando as próximas reuniões do Fed para ver como essa política monetária restritiva vai se desenrolar.

O próximo encontro do Fed só acontecerá em novembro, entre os dias 1 e 2, mas não será a última reunião do ano, pois haverá a reunião dos dias 13 e 14 de dezembro.

Confira o calendário das reuniões do Fed em 2022

25 e 26 de janeiro

15 e 16 de março

3 e 4 de maio

14 e 15 de junho

26 e 27 de julho

20 e 21 de setembro

1 e 2 de novembro

13 e 14 de dezembro

O que foi decidido nas últimas reuniões do Fed?

As reuniões do Fed tem como propósito regular a política monetária dos Estados Unidos, decidindo sobre o futuro das taxa de juros para controlar a inflação e procurar manter o pleno emprego.

O Fed disponibiliza as atas de suas reuniões em seu website, onde é possível encontrar todas as decisões tomadas em cada um dos eventos realizados nos anos passados.

Quem faz parte das reuniões do Fed?

As reuniões do FOMC são compostas por 12 membros, sendo eles os 7 membros do conselho de diretores da instituição, o presidente do Federal Reserve de Nova Iorque e 4 dos onze presidentes do Reserve Bank, que participam de um esquema de rotação anual.

Com qual periodicidade se reúne o Fed?

O Federal Reserve, assim como o Copom, se reúne 8 vezes por ano.

