Pregão de Natal, IPCA-15, PCE nos EUA, JBS, Eletrobras, IRB Brasil e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam em leve alta nesta sexta-feira, 23, com investidores à espera da divulgação do índice de Preços sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. O indicador, que é a principal referência do Federal Reserve (Fed) para a inflação americana, está previsto para às 10h30.

À espera do PCE

A expectativa do mercado é de que o núcleo do PCE referente a novembro caia de 5% para 4,7% na comparação anual, registrando alta de 0,2% no mês. Também serão divulgados dados cheios de renda e gastos pessoais. Às vésperas do Natal, números acima dos esperados tendem a ser um presente de grego para o mercado, alimentando a perspectiva de que o Fed será mais duro no controle da inflação.

Bolsas de Wall Street fecharam em queda no último pregão, após dados da atividade americana terem superado as projeções do mercado. Ainda dando sinais de uma economia aquecida, o PIB do terceiro trimestre foi revisado para cima, passando de 2,9% para 3,2%. O índice Nasdaq, mais sensível às estimativas de alta de juros, caiu mais de 2% na quinta-feira, 22.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,33 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,28%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,25%

FTSE 100 (Londres): + 0,39%

DAX (Frankfurt): + 0,65%

CAC 40 (Paris): + 0,18%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 2,15%

Nikkei 225 (Tóquio)*: + 0 ,37 %

IPCA-15

No Brasil, a falta de surpresas negativas no anúncio de novos ministros e aprovação de uma PEC da Transição mais enxuta ajudaram a bolsa local a fechar em leve alta no último pregão. Nesta sexta, as atenções de economsitas locais devem estar com o IPCA-15 de dezembro, que será divulgado às 9h. O consenso do mercado aponta para mais uma queda anual, com o indicador recuando de 6,17% para 5,92% no acumulado de 12 meses. Para a primeira quinzena do mês é esperada uma inflação de 0,52%.

JBS

A JBS (JBSS3) informou na última noite que a J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, irá pagar R$ 543,1 milhões à companhia para encerrar o processo de arbitragem, fruto dos impactos dos acordos de leniência firmados em 2017 com o Ministério Público.

Eletrobras-CSN

A Eletrobras (ELET6) informou que transferiu ações correspondentes a 32,74% da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G) à CFB, subsidiária da CSN, pleo valor de R$ 367 milhões. A transferência ocorreu como parte do pagamento negociado em acordo judicial no âmbito do processo em que se discute a correção monetária de créditos escriturais de empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Segundo a empresa, o acordo encerra o processo judicial movido pela CSN e faz parte do projeto de reduzir sua provisão envolvendo processos judiciais. Em 30 de setembro a provisão total era de R$ 26,1 bilhões.

IRB Brasil

O IRB Brasil (IRBR3) aprovou em Assembleia Geral Extraordinária o grupamento de ações na proporação de 30 para 1. Acionistas terão até o dia 24 de janeiro para formarem posições múltiplas de 30. As ações já grupadas serão negociadas a partir do pegão do dia 25 de janeiro.

Light

A Light comprou 49% da Axxiom que pertencia à Cemig pelo valor simbólico de R$ 1. A empresa é uma joint venture firmada entre ambas as empresas e atua no fonecimento de soluções de tencnologia para a sustentação do Sistema de Gestão de Redes de Distribuição (G-DIS) da Light. Com a compra, que ainda depende do aval do Cade, a Light passará a ser dona de 100% do capital da Axxiom.