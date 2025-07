Para gerar valor de mercado, Kraft Heinz estuda cisão da empresa

A Kraft Heinz está estudando uma separação da sua divisão de alimentos embalados, que abriga os produtos da marca Kraft, criando uma companhia que poderia valer até US$ 20 bilhões. A estrutura atual seguiria com marcas como o ketchup Heinz e a mostarda Dijon Grey Poupon, segundo informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira.

A expectativa é que os negócios da Kraft Heinz separados possam superar o valor de mercado atual das empresas, avaliado em US$ 31 bilhões. A cisão pode ser anunciada nas próximas semanas, mas o conselho ainda não bateu o pé sobre o futuro da empresa, relatam fontes próximas às tratativas ao WSJ.

A Kraft Heinz ficou marcada por uma das maiores fusões do mercado da última década. Em 2015, o negócio prometia revolucionar o setor de alimentos processados nos EUA ao juntar o megainvestidor Warren Buffett e a 3G Capital, dos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.

Lucros estagnados

O ‘timing’ da operação, entretanto, não foi bom. A fusão hoje é classificada por especialistas como um dos maiores fracassos corporativos da década passada, com os produtos tradicionais da marca perdendo espaço para uma nova geração de alimentos mais frescos e naturais.

Desde a fusão, as vendas da Kraft Heinz estagnaram e os lucros foram sendo reduzidos paulatinamente em relação aos primeiros anos do novo grupo. As ações acumulam queda superior a 60%, com uma perda de cerca de US$ 57 bilhões em valor de mercado.

Recentemente, a Berkshire Hathaway, holding de Warren Buffett, deixou de compor o conselho do conglomerado, sinalizando que mudanças estruturais estavam por vir.

Enquanto a Berkshire continua como maior acionista, com cerca de 28% do capital da Kraft Heinz, a 3G liquidou sua participação na empresa em 2023.

Nos últimos anos, a companhia fracassou ao tentar se desfazer de algumas de suas marcas menos lucrativas, como Oscar Mayer e Maxwell House. Nesta semana, a Kraft Heinz anunciou a venda de sua divisão de alimentos infantis e produtos especiais na Itália, mas não revelou o valor.