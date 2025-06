Kraft Heinz elimina corantes artificiais de todos os produtos vendidos nos EUA até 2027

A Kraft Heinz, famosa pelo ketchup, anunciou nesta terça-feira, 17, que removerá todos os corantes artificiais de seus produtos vendidos nos Estados Unidos até o final de 2027.

A medida, que promete transformar o portfólio de marcas icônicas como Kraft Mac & Cheese, Ketchup Heinz, Jell-O, Capri-Sun, é uma resposta ao crescente ao uso de substâncias não naturais nos alimentos, cada vez mais questionados por consumidores e autoridades.

Em um comunicado à imprensa, Pedro Navio, presidente da Kraft Heinz América do Norte, afirmou que "a grande maioria de nossos produtos utiliza corantes naturais ou nenhum corante, e temos trabalhado para reduzir o uso de corantes artificiais no restante de nosso portfólio”.

A empresa já havia retirado os corantes artificiais do Kraft Mac & Cheese em 2016, e agora se compromete a seguir essa tendência com todos os produtos vendidos no território americano.

Pressões da 'geração saúde'

A decisão da Kraft Heinz vem em um momento de questionamento sobre os corantes sintéticos, especialmente os derivados do petróleo, como o vermelho nº 3. Esses aditivos, frequentemente usados para tornar alimentos mais atraentes para crianças, têm sido cada vez mais associados a potenciais efeitos negativos na saúde — aumento do risco de câncer e problemas neurocomportamentais entre eles.

O governo americano, por meio da Food and Drug Administration (FDA), proibiu o uso do corante vermelho nº 3 em alimentos, bebidas e medicamentos ingeridos. O Secretário Robert F. Kennedy Jr., do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e um dos maiores críticos ao uso dos corantes artificiais da alimentação, também anunciou planos para eliminar gradualmente essas substâncias da indústria alimentícia, e pressionou empresas a anteciparem as mudanças antes que restrições mais severas sejam impostas.

A Kraft Heinz enfrenta desafios internos para recuperar sua popularidade, especialmente com produtos como Lunchables e Capri-Sun, que perderam terreno entre os consumidores em busca de opções mais saudáveis. A empresa tem lidado desde o começo do ano com uma queda nas vendas, que diminuíram 6,4% no último trimestre.

Para conter a crise, a Heinz anunciou mudanças na estrutura corporativa. Dois diretores representantes da Berkshire Hathaway, a holding de Warren Buffett, que ajudou a orquestrar a fusão entre Kraft Foods e HJ Heinz em 2015, deixaram a empresa.

A adesão à iniciativa da FDA, que coloca a empresa como uma das primeiras norte-americanas a retirarem os corantes de seus produtos, pode mudar o cenário da companhia diante da concorrência.