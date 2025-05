Nike anuncia aumento de preços nesse país a partir de semana que vem

A Nike anunciou, nesta quarta-feira, 21, que deve aumentar os valores de alguns produtos a partir da próxima semana e voltar a vender na Amazon nos Estados Unidos.

A empresa informou que o preço de roupas e equipamentos para adultos sofrerá um aumento entre US$ 2 e US$ 10. Os demais produtos com preços entre US$ 100 e US$ 150 terão um acréscimo de US$ 5, segundo a agência de notícias Reuters.

Os preços dos produtos infantis não sofrerão reajustes, considerando o aumento das compras pela temporada de 'volta às aulas'.

Já os calçados, frente da marca, que custam mais de US$ 150, subirão em até US$ 10. Produtos com valores inferiores a US$ 100 não serão reajustados.

Um dos principais produtos da Nike, os famosos tênis Air Force 1, que custam aos consumidores US$ 155, também ficam isentos dos aumentos.

À agência, a marca afirmou que avalia "regularmente nosso negócio e fazemos ajustes de preços como parte do nosso planejamento sazonal".

Após anunciar sua saída do e-commerce da Amazon em 2019, para focar na venda direta e lojas físicas, a empresa também anunciou que deve voltar a vender na plataforma. Mesmo com a saída, os produtos ainda eram comercializados por vendedores independentes, que possuíam autorização para comercializar no local.

O retorno à plataforma, nos Estados Unidos, reflete o aumento de investimentos em marketplaces que alcançam mais diretamente os consumidores.

Com o retorno da loja oficial no site, a Amazon anunciou que proibirá a venda de produtos específicos da marca por comerciantes independentes a partir de 19 de julho, confirmando o foco e parceria direta com a Nike, segundo o site The Information.

“Estamos oferecendo um período estendido para que o pequeno número de vendedores afetados possa liquidar seu estoque de itens sobrepostos”, afirmou um porta-voz do marketplace.