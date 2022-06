Morgan Stanley exclui Petrobras de lista para América Latina

A Petrobras deixou a lista do Morgan Stanley de principais ideias de ações latino-americanas, em meio a preocupações crescentes sobre o risco de interferência política na estatal.

“Nós nos preocupamos com possíveis mudanças na atual política de preços da empresa”, estrategistas liderados por Guilherme Paiva escreveram em nota de 31 de maio. Paiva também destacou que a próxima distribuição de dividendos por parte da companhia deve ocorrer somente no fim do terceiro trimestre, perto da eleição presidencial.

As ações preferenciais da Petrobras reduziram sua alta no acumulado do ano para após a decisão do presidente Jair Bolsonaro de remover o diretor-presidente da empresa no fim de maio, a terceira substituição do cargo de CEO durante seu governo. Ainda assim, múltiplos relativamente atrativos e a perspectiva de forte distribuição de dividendos têm justificado apostas otimistas de alguns fundos.

A saída da Petrobras na lista do Morgan Stanley deu lugar ao Bradesco, que foi adicionado em meio à visão de juros mais altos por mais tempo. Outros nomes incluem XP, B3, Itaú, BTG Pactual, Equatorial, Localiza, Becle, Enel Chile e Mercado Livre.

