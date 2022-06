Hypera (HYPE3) salta 6% após acordo de leniência sair melhor que o esperado

As ações da farmacêutica Hypera (HYPE3) disparam na 6% bolsa nesta quarta-feira, 1, após o mercado avaliar como “melhor que o esperado” o acordo de leniência firmado com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia Geral da União (AGU) para encerrar o processo de corrupção contra a empresa. A ação teve início com a Operação Tira-Teima, lançada em 2018, que envolvia a apuração de pagamentos de propinas a políticos.

O valor da multa, de R$ 110 milhões, veio abaixo das expectativas, e o pagamento ficará integralmente a cargo do fundador e maior acionista da companhia, João Alves de Queiroz Filho. Na avaliação dos analistas do Morgan Stanley, o imbróglio chega ao fim “sem impacto para a empresa ou demais acionistas”, o que pode destravar valor para a empresa.

A expectativa é que a notícia seja um catalisador para as ações da Hypera, uma vez que o acordo confirma que a empresa não se beneficiou das irregularidades, eliminando o risco de que a operação custasse uma mudança nos benefícios e incentivos fiscais hoje conferidos à Hypera.

“O acordo deve desbloquear valor a nosso ver, uma vez que põe fim a preocupações relacionadas a uma multa bilionária e não coloca em risco os benefícios fiscais”, informou relatório do Bradesco BBI, obtido pela Bloomberg.

Os papéis da Hypera chegaram a subir 6,5% na máxima do dia, maior alta em 18 meses. As ações da farmacêutica lideram os ganhos do Ibovespa.

