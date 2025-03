Fundadores da Tok&Stok reiteram proposta pela da Mobly e agora miram maioria simples do capital

Em um novo capítulo da disputa pelo controle da Mobly, os investidores Régis, Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule e Paul Dubrule, fundadores da Tok&Stok, enviaram uma carta reforçando seu interesse em lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para adquirir o controle da companhia de móveis e decoração e chamando a atual administração a lançar uma assembleia para discutir a operação.

Os Dubrule mantiveram o preço de R$ 0,68 por ação, 50% menor que os R$ 1,35 do preço de tela antes da divulgação da oferta, feita há dez dias. No documento, os Dubrule reforçam que o desconto no preço por ação proposto na OPA é devido à baixa liquidez dos papéis da empresa e aos "desafios financeiros enfrentados", como um endividamento superior a R$ 600 milhões e a ausência de lucro desde o IPO.

A única mudança na proposta inicial é o número de ações mínimas envolvidas na OPA. Os fundadores da Tok&Stok diz agora que se contentam com a compra de ao menos 61,3 milhões de papéis, equivalentes a 50% do capital mais uma ação. A oferta anterior era por, no mínimo, 84 milhões de ações.

A nova comunicação acontecer após a Mobly divulgar uma posição oficial sobre a primeira proposta apresentada pelos Dubrule no dia 5 de março, considerando a oferta "inviável" e destacando um expressivo desconto sobre o valor de mercado das ações.

Na ocasião, a Mobly informou que 40,6% de seus acionistas indicaram não ter interesse em vender suas ações nas condições oferecidas. A proposta também envolvia a exclusão de uma cláusula estatutária que exige a OPA obrigatória caso um acionista atinja 20% ou mais de participação no capital da empresa.

Na nova comunicação, os fundadores da Tok&Stok esclareceram que a OPA está condicionada a várias etapas, incluindo a anuência dos debenturistas da Mobly e a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para uma reforma estatutária, que visa a retirada da chamada "Poison Pill" do estatuto social.

A Mobly afirmou que seguirá mantendo o mercado informado sobre qualquer nova atualização relevante relacionada ao tema.