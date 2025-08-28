Mercado de ETFs da China ultrapassa RMB 5 trilhões

De acordo com dados divulgados pela Wind, provedora chinesa de informações financeiras, até o dia 25 de agosto, o mercado de ETFs (fundos negociados em bolsa) na China ultrapassou a marca histórica de RMB 5 trilhões.

O número de ETFs individuais com volume superior a RMB 10 bilhões já supera 100, sendo que o maior ETF chega a impressionantes RMB 418,3 bilhões.

O crescimento do mercado de ETFs tem sido exponencial nos últimos anos. O primeiro trilhão de RMB levou quase 16 anos para ser alcançado, enquanto o segundo levou cerca de 3 anos, o terceiro aproximadamente 13 meses e o quarto apenas 7 meses. O quinto trilhão foi alcançado em pouco mais de quatro meses, indicando uma expansão em alta velocidade.

O número de produtos também tem aumentado significativamente. Quando o volume de mercado atingiu RMB 1 trilhão, havia 366 ETFs; agora, esse número cresceu para 1.271, refletindo uma maior diversidade no mercado.

ETFs de ações dominam o mercado chinês

Os ETFs de ações são os principais responsáveis pelo crescimento do mercado, respondendo por RMB 3,46 trilhões, o que representa 68,18% do total. Entre os 1.271 ETFs disponíveis, quase 80% são de ações.

A seguir, aparecem os ETFs internacionais, com RMB 753,7 bilhões (14,87%), e os de renda fixa, com RMB 555,9 bilhões (10,96%). O maior ETF internacional é o Hong Kong Stock Connect Internet, com RMB 75,4 bilhões, enquanto o maior ETF de renda fixa é o ETF de Debêntures Conversíveis, com RMB 61,3 bilhões.

Mais de 100 ETFs individuais superam RMB 10 bilhões, representando mais de 70% do mercado. Sete produtos ultrapassam RMB 100 bilhões, a maioria deles vinculada a índices amplos, como o CSI 300, SSE 50, CSI 500 e ChiNext. O maior ETF é o CSI 300 ETF, com RMB 418,3 bilhões.

Fora desses grandes ETFs, mais de 1.100 produtos somam menos de RMB 1,3 trilhão, e mais de 400 ETFs possuem volume inferior a RMB 200 milhões. Isso mostra uma grande concentração de volume em poucos produtos.

Concentração nas gestoras de ETFs

O mercado também apresenta forte concentração entre as gestoras de ETFs. Atualmente, 55 companhias oferecem ETFs na China, incluindo gestoras de corretoras.

As 10 maiores gestoras representam 70% do mercado, e metade do volume está concentrada nos quatro principais players: China Asset Management (RMB 858,7 bilhões), E Fund, Huatai-Pinebridge e Southern Asset Management.

Os ETFs vinculados ao índice CSI 300 dominam o mercado, com volume superior a RMB 1,1 trilhão, muito acima do SSE 50, que possui apenas RMB 194,9 bilhões. Quatro ETFs do CSI 300 têm mais de RMB 100 bilhões cada.

Além do CSI 300, outros índices importantes, como o SSE 50, SSE STAR 50, CSI A500, CSI 500, CSI 1000, ChiNext e Hang Seng Tech, também têm ETFs com volume superior a RMB 100 bilhões. A diversidade inclui ainda índices de commodities e setoriais, como o SGE Gold 9999 e o CSI All Share Securities.

Fatores impulsores do crescimento do mercado de ETFs

Especialistas apontam dois fatores principais para o crescimento acelerado do mercado de ETFs na China. O primeiro é a rápida expansão do mercado nos últimos anos, com o aumento no lançamento de novos ETFs e a preferência dos investidores por esses instrumentos, que oferecem transparência e funcionam como investimentos eficientes.

O segundo fator é o impulso das condições de mercado, que favorecem um crescimento acelerado durante ciclos de alta.