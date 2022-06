Mercado de ações dos EUA se prepara para longo período de baixa

A inflação persistente que deve ficar acima do crescimento pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem aumenta as perspectivas de um mercado de baixa prolongado para as ações americanas.

Investidores ficarão grudados no depoimento do presidente do Federal Reserve Jerome Powell ao congresso na quarta e quinta-feira, em busca de pistas sobre os planos do banco central, já que a dinâmica entre inflação e crescimento será a chave para o desempenho das ações, de acordo com a Bloomberg Intelligence.

Em comentários preparados, Powell disse que o Fed continuará aumentando as taxas de juros para domar a inflação e que os formuladores de política monetária devem permanecer “ágeis” para restaurar a estabilidade de preços.

“Os mercados de alta de ações nos EUA são tipicamente marcados por períodos em que a economia real cresce mais rápido que a inflação”, disseram os estrategistas de ações da BI Gina Martin Adams e Miguel Casper em um relatório de pesquisa. Se o oposto acontecer, “isso aumentará a perspectiva de um mercado em baixa de longo prazo para ações, no qual as métricas de preços permanecerão suprimidas e limitarão a tendência de alta”.

Um desafio enfrentado pelo Fed é que as condições financeiras já estão apertadas. O Bloomberg US Financial Conditions Index, excluindo os preços das ações, caiu abaixo de zero em fevereiro em meio à guerra na Ucrânia e à maior agressividade da política monetária do Fed. Isso é comparável a quando o índice S&P 500 caiu em uma correção entre 2015 e 2016.

“As condições financeiras não são grandes precursores, mas historicamente tem confirmado a direção das ações”, escreveram Martin Adams e Casper. “Uma queda abaixo de zero no índice que exclui ações geralmente está associada à fraqueza de curto prazo das ações.”

Embora o sentimento baixista tenha ganhado força, os técnicos do mercado dizem que as ações dos EUA ainda não sofreram o tipo de queda que marca uma mínima. Parte do motivo é que os investidores em renda variável continuam a comprar nos EUA.

“Os investidores podem ter um sentimento negativo, mas nem todos realmente agiram de acordo com isso”, disse Keith Lerner, co-diretor de investimentos da Truist Advisory Services. “As pessoas que venderam em março de 2020 foram punidas. Eles foram condicionados nos últimos dois anos a comprar a cada mergulho e a crer que o mercado subirá. Quando os investidores começarem a agir com ainda mais medo, isso ajudará a enviar um sinal de capitulação para os mercados.”