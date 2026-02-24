Invest

Meli tem lucro menor no 4º tri, mas operacional cresce dois dígitos

Investimentos para atrair mais compradores pressionou margens, mas deu forte impulso em número de itens vendidos

Mitchel Diniz
Editor de Invest

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18h09.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 18h20.

O Mercado Livre registrou lucro líquido de US$ 599 milhões no quarto trimestre de 2025. A cifra é 6,25% menor que a registrada um ano antes. A linha final do balanço foi mais uma vez pressionada pela compressão de margem líquida, que foi de 10,5% um ano antes, para 6,4%, já que a companhia segue intensiva em investimentos. O número ficou abaixo do esperado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Os resultados da operação, por outro lado, vieram robustos e até cima das previsões do banco, com crescimento de 22% no lucro operacional, para US$ 899 milhões, e margem de 10,1%

A receita líquida da companhia cresceu 45% em bases anuais, para US$ 8,8 bilhões bilhões enquanto o volume geral de vendas (GMV) avançou 37%, para US$ 19,9 bilhões.

"O número de compradores únicos no trimestre superou a marca de 80 milhões pela primeira vez, com um recorde de 16 milhões de usuários adicionais na plataforma em relação ao ano anterior, mostrando o sucesso dos investimentos para atrair mais compradores para o ambiente online", diz o comunicado da empresa sobre os resultados.

Os investimentos medidos pelo indicador de despesas de capital (capex) somou R$ 427 milhões no quarto trimestre, um aumento de 40% em relação a um ano antes. No acumulado de 2025, a cifra chegou a R$ 1,327 bilhão, com alta de 54% em relação a 2024.

De acordo com o Meli, a redução do valor mínimo para o frete grátis foi determinante para o crescimento de 45% no número de itens vendidos no Brasil, principal mercado da companhia, e de 35% no GMV.

"Os novos compradores adquiriram mais itens e em um número maior de categorias, apresentando maior taxa de retenção em comparação com aqueles que se cadastraram antes do início da nova oferta de frete grátis", afirma a administração.

No México, o GMV cresceu 35% e o número de itens vendidos, 45%. Na Argentina o avanço foi, respectivamente, de 42% e 36%.

No braço financeiro, o Mercado Pago atingiu receita líquida de US$ 3,8 bilhões, um aumento de 51% em dólares em relação ao ano anterior. A carteira de cartões de crédito atingiu US$ 5,7 bilhões, um aumento de 114% ano contra ano.

A fintech chegou a 78 milhões de usuários ativos e US$ 19 bilhões sob gestão. A carteira de crédito quase dobrou de um ano para o outro (crescimento de 90%) e chegou a US$ 12,5 bilhões.

"Destaque para o índice de inadimplência de 15 a 90 dias do cartão de crédito, que atingiu o mínimo histórico de 4,4%, refletindo um equilíbrio positivo entre crescimento e gestão de risco", afirma o Meli.

