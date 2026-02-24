Meli tem lucro menor no 4º tri, mas operacional cresce dois dígitos

O Mercado Livre registrou lucro líquido de US$ 599 milhões no quarto trimestre de 2025. A cifra é 6,25% menor que a registrada um ano antes. A linha final do balanço foi mais uma vez pressionada pela compressão de margem líquida, que foi de 10,5% um ano antes, para 6,4%, já que a companhia segue intensiva em investimentos. O número ficou abaixo do esperado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Os resultados da operação, por outro lado, vieram robustos e até cima das previsões do banco, com crescimento de 22% no lucro operacional, para US$ 899 milhões, e margem de 10,1%

A receita líquida da companhia cresceu 45% em bases anuais, para US$ 8,8 bilhões bilhões enquanto o volume geral de vendas (GMV) avançou 37%, para US$ 19,9 bilhões.

"O número de compradores únicos no trimestre superou a marca de 80 milhões pela primeira vez, com um recorde de 16 milhões de usuários adicionais na plataforma em relação ao ano anterior, mostrando o sucesso dos investimentos para atrair mais compradores para o ambiente online", diz o comunicado da empresa sobre os resultados.

Os investimentos medidos pelo indicador de despesas de capital (capex) somou R$ 427 milhões no quarto trimestre, um aumento de 40% em relação a um ano antes. No acumulado de 2025, a cifra chegou a R$ 1,327 bilhão, com alta de 54% em relação a 2024.

De acordo com o Meli, a redução do valor mínimo para o frete grátis foi determinante para o crescimento de 45% no número de itens vendidos no Brasil, principal mercado da companhia, e de 35% no GMV.

"Os novos compradores adquiriram mais itens e em um número maior de categorias, apresentando maior taxa de retenção em comparação com aqueles que se cadastraram antes do início da nova oferta de frete grátis", afirma a administração.

No México, o GMV cresceu 35% e o número de itens vendidos, 45%. Na Argentina o avanço foi, respectivamente, de 42% e 36%.

No braço financeiro, o Mercado Pago atingiu receita líquida de US$ 3,8 bilhões, um aumento de 51% em dólares em relação ao ano anterior. A carteira de cartões de crédito atingiu US$ 5,7 bilhões, um aumento de 114% ano contra ano.

A fintech chegou a 78 milhões de usuários ativos e US$ 19 bilhões sob gestão. A carteira de crédito quase dobrou de um ano para o outro (crescimento de 90%) e chegou a US$ 12,5 bilhões.

"Destaque para o índice de inadimplência de 15 a 90 dias do cartão de crédito, que atingiu o mínimo histórico de 4,4%, refletindo um equilíbrio positivo entre crescimento e gestão de risco", afirma o Meli.