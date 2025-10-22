Lucro da Tesla vem abaixo do esperado, mas receita volta a crescer

O lucro líquido da Tesla, fabricante de veículos elétricos do bilionário Elon Musk, caiu 37% no terceiro trimestre de 2025, para US$ 1,37 bilhão. O lucro por ação ficou em US$ 0,39, recuando em relação ao mesmo período do ano passado e ficando abaixo do que o mercado esperava.

Contudo, após dois trimestres consecutivos de queda na receita, a Tesla registrou nesta quarta-feira, 22, um crescimento de 12% no faturamento do terceiro trimestre de 2025, totalizando US$ 28,1 bilhões. O resultado veio acima dos US$ 26,37 bilhões previstos pelo consenso LSEG.

Segundo a Tesla, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo segmento automotivo, que cresceu 6% e alcançou US$ 21,2 bilhões, ante US$ 20 bilhões no mesmo trimestre de 2024.

No início do mês, a Tesla havia informado que as entregas atingiram 497.099 veículos, acima das projeções da Bloomberg (439.800) e das 462.890 unidades do ano anterior, marcando um novo recorde trimestral. O avanço nas vendas, contudo, ocorreu antes do fim do crédito tributário federal para veículos elétricos nos EUA, em 30 de setembro, fator que pode pressionar os próximos resultados.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de US$ 4,23 bilhões no 3º trimestre, superando as expectativas de US$ 3,78 bilhões.

As despesas operacionais da Tesla somaram US$ 3,4 bilhões no trimestre, alta anual de 50%.

O fluxo de caixa livre, por sua vez, foi de quase US$ 4 bilhões, o que representa um aumento significativo em relação ao ano anterior.

A Tesla anunciou a expansão de sua “área de atendimento e frota” do serviço Robotaxi em Austin, que conta com motoristas de segurança a bordo, e lançou o serviço de transporte por aplicativo na Bay Area. A empresa afirmou que está coletando dados que permitirão “escalar rapidamente para outras cidades no futuro” utilizando o que chama de “modelo universal”.

No after-market, por volta das 17h47, as ações da Tesla caíam 1,65%, a US$ 431,51. No pregão regular, os papéis recuaram 0,8%, cotados a US$ 438,97.