Light (LIGT3) nomeia Octávio Cortes Pereira Lopes como novo CEO da companhia

O Conselho de Administração da Light (LIGT3) nomeou nesta quarta-feira, 13, o economista Octavio Cortes Pereira Lopes como novo CEO da companhia.

Lopes irá assumir o cargo de liderança na Light a partir do dia 15 de agosto. Até aquela data, Wilson Martins Poit continuará exercendo a função como presidente interino.

A informação foi divulgada pela própria Light em fato relevante depositado na Comissão de Valores Mobiliário (CVM).

O executivo é formado em economia pela Universidade de São Paulo e possui um MBA pela Wharton School na Universidade da Pensilvânia, da qual é membro do Executive Board for Latin America desde 2008.

No passado, Lopes já foi foi fundador e CEO da Equatorial Energia, CEO da Magnesita Refratários e atualmente é CEO da Tok&Stok.

“Durante seu mandato na Equatorial Energia, foi responsável pela bem-sucedida reestruturação financeira e operacional de sua principal subsidiária, a CEMAR, e seu IPO em 2006”, informou a Light no fato relevante.

Além disso, Lopes atuou no conselho de administração de diversas companhias, ente elas

Light

Magnesita

RHI Magnesita

Equatorial Energia

CEMAR, San Antonio

Gafisa (GFSA3)

Webmotors

Submarino (hoje Americanas) (AMER3)

Mudança de liderança conturbada

Lopes vai substituir Raimundo Nonato Alencar de Castro, que deixou o cargo no final de junho por motivos pessoais.

A saída de Castro gerou uma desconfiança no mercado sobre a capacidade da empresa em realizar o turnaround.

Muitos analistas do mercado duvidam da capacidade da Light de reduzir as perdas acumuladas sem o apoio do poder público.

No dia da saída de Castro, a Light divulgou uma nota afirmando que prosseguirá o seu plano de ação, aprovado pelo Conselho de Administração, que tem como foco reduzir os prejuízos e voltar para a lucratividade.

“Os processos de turnaround Orçamento Base Zero (OBZ) e a redução de custos, atualmente em curso, seguem conforme o planejado”, informou a Light na ocasião.

Resultados da Light (LIGT3) no 1T22

No primeiro trimestre do ano a Light registrou um prejuízo líquido de R$ 106 milhões, um aumento de 153% se comparado com 2021 onde o prejuízo da companhia foi de R$ 41,7 milhões.

A receita líquida nos três primeiros meses do ano foi de R$ 3,552 bilhões, uma queda de 4,1% se comparado ano a ano.

O lucro antes de juros impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 525,5 milhões. O número apresenta um aumento de 25,2% sobre o Ebitda de R$ 419,8 milhões em comparação com o ano passado.

Desempenho da ação da Light

Desde o começo do ano, a ação da Light está caindo de forma intensa na B3 (B3SA3), perdendo 52,43% do seu valor.