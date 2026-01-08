Ibovespa volta a subir, mas Vale em baixa freia ganhos

O Ibovespa sobe levemente nas primeiras horas desta quinta-feira, 8, em um pregão de cautela, com ações do setor de energia entre as maiores altas do dia, enquanto a queda dos papéis da Vale (VALE3) limita um avanço mais consistente do principal índice acionário do mercado brasileiro.

Os investidores acompanham de perto a agenda de indicadores no Brasil e nos Estados Unidos, em meio a um cenário externo ainda marcado por ajustes e busca por proteção, segundo operadores.

Por volta das 12h, a referência acionária registrava leve alta de 0,27%, aos 162.408 pontos. Dos 83 papéis que compõem o Ibovespa, ao menos 41 estavam em alta, 23 estáveis e 19 em baixa.

Apesar de a maioria estarem no azul, o índice é pressionado pelo desempenho negativo de VALE3. No mesmo horário, as ações da mineradora caíam 2,24% após terem subido mais de 3% na terça, 6, e avançarem 0,59% na véspera. Por ter peso no Ibovespa, com uma participação de 11,14%, uma queda do papel acaba atuando como detrator do índice.

O recuo da mineradora é atrelado à queda do minério de ferro no mercado internacional, que encerrou o dia em baixa de 0,37% na bolsa de Dalian, na China.

Ações do setor de energia em alta

Na ponta oposta, as ações de setor de energia de utilidade pública estavam entre as maiores altas. Até o momento, os papéis da CPFL Energia (CPFE3) lideram as cinco maiores altas do dia, com avanço de 3,46%.

As ações da Axia Energia, ex-Eletrobras, aparecem na sequência entre os maiores ganhos do dia. As ordinárias (AXIA3) da empresa subiam 2,79%, enquanto as ações preferenciais Classe B e C (AXIA 6 e AXIA7) avançavam 3,03% e 2,60%, respectivamente.

Na terça, 6, a empresa já havia registrado forte alta impulsionada por uma combinação de recomendações positivas de grandes bancos e mudanças recentes na política de dividendos da companhia. No mesmo dia, a Axia divulgou que vai recorrer de liminar que determinou que a empresa separe R$ 750 milhões relacionados ao pagamento de participação nos lucros e resultados (PLP) para os funcionários.

Os bancos também ensaiam uma recuperação após o tombo na véspera. Apenas as preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, do Bradesco (BBDC4) recuam entre o grupo de ações do setor financeiro.

Dados do Brasil e dos EUA no foco

No radar dos investidores também estão dados de produção industrial, inflação, mercado de trabalho e a agenda cheia nos Estados Unidos e na China.

No Brasil, o foco recai sobre a atividade. O IBGE divulgou a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de novembro, que ficou estagnada, confirmando o desempenho fraco do setor em 2025.

Para Claudia Moreno, economista do C6 Bank, embora o resultado (0%) tenha vindo melhor que a projeção do banco (-0,7%), o dado não muda o diagnóstico de desaceleração. A indústria de transformação avançou apenas 0,2%, mantendo um quadro de estagnação desde o segundo semestre de 2024, enquanto a indústria extrativa recuou 2,6%.

Segundo a economista, o desempenho mais fraco da indústria reflete o impacto dos juros elevados, que encarecem o crédito e desestimulam investimentos, especialmente em bens de capital. Ainda assim, os números da PIM não mudam a projeção do banco de que a taxa Selic seja mantida em 15% na próxima reunião do Copom, no final de janeiro.

"Acreditamos que o ciclo de cortes deve começar em março, com os juros chegando a 13% no fim de 2026", afirmou Moreno.

O mercado também repercute os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que somaram 208 mil na semana encerrada no dia 3 de janeiro, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho do país.

O resultado representou uma alta sobre a leitura revisada da semana anterior, de 200 mil, e ficou levemente abaixo do consenso dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que apontava para 210 mil novos pedidos.