Ibovespa: Vale impulsiona bolsa com minério e expectativa por balanço

Ibovespa hoje: O principal índice da bolsa brasileira avança nesta quarta-feira, 27, puxado pelas ações da Vale. A mineradora, com o maior peso do Ibovespa, sobe mais de 3%, acompanhando a valorização do minério de ferro na China. Investidores também aguardam a divulgação do resultado do primeiro trimestre da empresa, prevista para após o encerramento do pregão.

Ibovespa: + 1,19%, 109.505 pontos

Ações de siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação do minério, acompanham as da Vale entre as maiores altas do pregão.

Vale (VALE3): 3,42%

CSN (CSNA3): + 4,58%

Enquanto esperam pelos números da Vale, investidores reagem positivamente ao balanço da WEG, que voltou a superar as estimativas de mercado em resultado divulgado nesta manhã. Os papéis da companhia sobem mais de 3%.

WEG (WEGE3): + 3,67%

A fabricante de máquinas e motores industriais teve lucro líquido de R$ 943,9 milhões no primeiro trimestre. O consenso da Bloomberg para o período era de lucro R$ 882,5 milhões. O Ebtida de R$ 1,233 bilhão e a receita líquida de R$ 6,828 bilhões também saíram acima das expectativas.

Os números foram elogiados por Rodrigo Crespi, analista da Guide, que os classificou como "robustos". Segundo ele, o balanço "confirmou a a qualidade e eficiência operacional da empresa tanto domesticamente como no exterior".

No radar de investidores também estão os dados do IPCA-15, que saíram abaixo do esperado. O indicador referente à primeira quinzena de abril ficou em 1,73% ante expectativa de 1,85% de alta. Na comparação anual, a inflação acelerou de 10,79% para 12,03, ficando levemente abaixo do consenso de 12,16%

Para André Perfeito, economista-chefe da Necton, a inflação pode começar a arrefecer. "Apesar do número elevado há agora a perspectiva mais clara que podemos estar de fato chegando no pico da inflação uma vez que para maio não devemos ter altas de combustíveis", disse em nota.

O IPCA mais fraco contribui com a melhora do sentimento sobre companhias ligadas à atividade local. O juros futuros caem, enquanto ações de empresas ligadas ao ciclo econômico brasileiro presentam fortes altas. Via e Cogna chegam a subir mais de 5%, enquanto o Magazine Luiza e Americanas superam 4% de alta.

Via (VIIA3): + 5,59%

Cogna (COGN3): + 5,06%

Americanas (AMER3): + 4,71%

Magazine Luiza (MGLU3): + 4,25%

Apesar da melhora de sentimento, o IPCA não alterou a percepção do mercado de que o ciclo de alta de juros do Banco Central não irá encerrar na reunião do Copom da próxima semana, como sinalizado inicialmente.

"A Inflação registrou uma surpresa positiva, mas que traz pouco alívio para o cenário do ano. acreditamos que para conter a alta dos preços e as expectativas o BC tenha que elevar seus juros para além dos 12,75% prometido, estendendo o ciclo até junho", disse Luca Mercadante, economista da Rio Bravo.