Ibovespa opera sem rumo definido após falas de Haddad e balanços

O Ibovespa abriu perto da estabilidade nesta sexta-feira, 21. Às 11h00, o principal índice da bolsa brasileira tinha variação negativa de 0,15%, a 127.355. Após o balanço divulgado ontem, os papéis de Lojas Renner (LREN3) caíam 8,17%. O mercado também acompanha a repercussão dos resultados da B3 (B3SA3) e Rumo (RAIL3).

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,15% aos 127.409 pontos

0,15% aos 127.409 pontos Dólar: -0,11% a R$ 5,710

Entrevista de Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista desta que está em diálogo constante com o Congresso para aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O ministro ressaltou, no entanto, que a negociação mais difícil vai envolver a compensação para que o benefício possa ser concedido.

"O desafio não vai ser isentar, vai ser compensar com quem não paga. E aí vamos ter que chegar no andar de cima, e pedir assim, você que não está pagando nada contra o trabalhador que está pagando 27% de imposto, vamos equilibrar esse jogo, você vai pagar um pouco para ele pagar menos", disse Haddad em entrevista ao canal ICL Notícias.

Balanços

A Lojas Renner fechou o ano com receita líquida de varejo de R$ 12,67 bilhões, um crescimento de 8,2% frente a 2023. No quarto trimestre, a receita alcançou R$ 4,17 bilhões, um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Mesmo com o avanço na receita, o lucro líquido caiu 7,5%, totalizando R$ 487,2 milhões no trimestre. Segundo Daniel dos Santos, CFO da companhia, eventos não recorrentes impactaram a comparação com 2023.

A margem bruta permaneceu estável, em 55,8%, enquanto a margem EBITDA ajustada ficou em 24,5%.

Já a B3 reportou lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bilhão no quarto trimestre de 2024, alta de 13,6% em comparação com o mesmo intervalo de 2023 e 2% abaixo do terceiro trimestre.

O lucro líquido atribuído aos acionistas ficou em R$ 1,178 bilhão, alta de 28,7% em 12 meses e queda de 2,2% no comparativo trimestral.

O EBITDA recorrente somou R$ 1,59 bilhão de setembro a dezembro, alta de 9,5% na comparação anual e queda de 6,4% em relação ao terceiro trimestre. A margem foi para 67,2% no quarto trimestre, 215 pontos-base acima do quarto trimestre de 2023 e 280 pontos-base abaixo do terceiro trimestre.

A Rumo, por outro lado, registrou prejuízo líquido de R$ 259 milhões no quarto trimestre de 2024, ante o lucro líquido de R$ 1 milhão reportado no mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida da companhia atingiu R$ 3,463 bilhões. O valor é 32,4% maior do que o reportado no mesmo período de 2023.

Cenário externo

As disputas tarifárias entre Estados Unidos e China podem estar perto do fim. Segundo sinalização do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, os países vão retomar negociações.

Nesta sexta, Bessent deve conversar por telefone com representantes do governo de Pequim.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.