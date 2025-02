“Desafio não vai ser isentar, vai ser compensar com quem não paga”, diz Haddad, sobre isenção de IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o desafio para isentar do Imposto de Renda trabalhadores com salários mensais de até R$ 5.000 será compensar a renúncia por meio da tributação do “andar de cima”.

“O desafio não vai ser isentar, vai ser compensar com quem não paga. E vamos ter que chegar no andar de cima. E pedir para que quem não paga nada pague um pouco. O trabalhador paga 27,5%”, disse, durante entrevista ao ICL Notícias.

Segundo Haddad, a reforma tributária feita pelo governo petista é a mais ambiciosa e progressista da história do Brasil. O ministro da Fazenda afirmou que as novas regras preveem que as pessoas inscritas nos programas sociais receberão a devolução de impostos, instantaneamente, de vários produtos.

“Estamos fazendo uma reforma tributária absolutamente digital e transparente. Todo mundo paga, mas paga menos. Isso mantém a arrecadação, mas distribuindo o ônus por mais pessoas. De maneira que os privilegiados, que hoje não pagam impostos, vão pagar para que os trabalhadores paguem menos”, afirmou.

O ministro da Fazenda ainda afirmou que a população de baixa é quem sustenta o Estado brasileiro com o pagamento de impostos sobre o consumo ou sobre a renda.

“Hoje, quem paga imposto no Brasil é a população de mais baixa renda. Ou sobre consumo ou descontado do IR na fonte. Esse que sustenta o estado. Queremos inverter um pouco, com as resistências conhecidas, fazendo com que quem não paga passe a pagar”, disse.