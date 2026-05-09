Empresa de Trump registra prejuízo de US$ 405 milhões com criptomoedas

A Trump Media & Technology Group, empresa de mídia ligada ao presidente americano Donald Trump, registrou prejuízo líquido de US$ 405,9 milhões no primeiro trimestre de 2026. O resultado foi pressionado principalmente por perdas contábeis relacionadas a investimentos em criptomoedas.

O rombo representa um salto de 13 vezes em relação ao prejuízo de US$ 31,7 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, cerca de US$ 370 milhões das perdas vieram da reprecificação de ativos digitais e ações mantidos em tesouraria.

Apesar do resultado negativo, a empresa informou ter encerrado o trimestre com fluxo de caixa operacional positivo de US$ 17,9 milhões e US$ 2,1 bilhões em ativos financeiros, valor três vezes maior do que o registrado um ano antes.

A aposta em criptoativos aconteceu no pico do mercado no ano passado. Atualmente, a Trump Media possui mais de 9,5 mil bitcoins em caixa, adquiridos em julho de 2025 a um custo médio de US$ 108.519 por unidade, segundo dados da CoinGecko. A empresa vendeu cerca de 2 mil bitcoins no fim de fevereiro, quando a criptomoeda era negociada abaixo de US$ 70 mil.

A companhia também vive mudanças na liderança. O CEO Devin Nunes, ex-congressista republicano da Califórnia, deixou o cargo em abril. Desde 2022, as ações da empresa acumulam queda superior a 90% e hoje são negociadas perto de US$ 8,93.

A Trump Media controla a rede social Truth Social, lançada após Trump ser banido do Twitter depois da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, em janeiro de 2021.

(Com informações de O Globo)