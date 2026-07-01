Em busca de proteção: bolsa lidera em 12 meses, mas renda fixa ganha força em junho

O mercado de investimentos brasileiro mostrou um movimento de alternância entre diferentes classes de ativos ao longo do primeiro semestre de 2026, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta. Embora a Bolsa tenha liderado a performance em 12 meses, junho favoreceu ativos mais defensivos, refletindo um ajuste no comportamento dos investidores.

No acumulado de 12 meses até junho, o Ibovespa continua sendo o investimento mais rentável, com valorização de 23,89%, seguido pelo IDIV — índice que reúne empresas com histórico sólido de pagamento de dividendos —, com alta de 22,30%.

O ouro avançou 21,59% e o BDRX subiu 21,22%. Entre os ativos de renda fixa, o CDI registrou ganho de 14,72%, resultado da manutenção de juros elevados durante o período. No outro extremo, o Bitcoin apresentou queda de 53,20%, enquanto o dólar Ptax e o euro Ptax recuaram 5,14% e 7,98%, respectivamente.

O desempenho mensal de junho apresentou comportamento diferente. Após um semestre de valorização da renda variável, o dólar Ptax registrou alta de 2,37%, seguido pelo IDIV (1,79%) e pelo CDI (1,07%), enquanto a poupança rendeu 0,67% e o IMA Geral avançou 0,39%.

No mesmo período, o Ibovespa caiu 1,01%, o IFIX recuou 1,21% e o índice de Small Caps registrou baixa de 3,28%. Entre os ativos alternativos, o ouro devolveu 12,44% e o Bitcoin caiu 18%, destacando a volatilidade desse segmento.

Ao considerar o primeiro semestre de 2026, o levantamento mostra que estratégias voltadas à renda e qualidade tiveram desempenho equilibrado.

O IDIV fechou o período com alta de 6,99%, praticamente empatado com o CDI, que avançou 6,79%, enquanto o Ibovespa subiu 6,76%. Também apresentaram resultados positivos o IMA Geral (5,71%), a poupança (4,07%), o BDRX (3,54%) e o IHFA (2,84%). Entre os ativos com pior performance estão o ouro (-8,31%), euro Ptax (-8,63%), dólar Ptax (-5,92%) e o Bitcoin (-35,10%).

Os dados mostram que 2026 é um ano de forte alternância entre diferentes classes de ativos. Embora a renda variável continue liderando no horizonte de 12 meses, o mês de junho reforçou a busca por proteção, com maior interesse por renda fixa e CDI. A performance consistente do IDIV destaca o apetite por empresas com geração de caixa estável, distribuição regular de dividendos e menor volatilidade, ressaltando a necessidade de escolhas mais seletivas na alocação de recursos.