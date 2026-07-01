Veja quais empresas da bolsa vão pagar dividendos em julho

Os pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entram em uma nova rodada em julho, com Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC3 e BBDC4) entre os principais destaques do calendário da B3.

Os dois bancos anunciaram no mês passado ajustes nos valores dos JCP mensais em razão da Lei Complementar nº 224 de 2025, que elevou de 15% para 17,5% a alíquota de Imposto de Renda incidente sobre essa modalidade de remuneração.

No caso do Itaú, o banco informou, em 26 de junho, que manterá o valor líquido de R$ 0,015 por ação. Para compensar a mudança na tributação, o valor bruto do JCP foi elevado de R$ 0,01765 para R$ 0,018182 por ação. O pagamento será realizado em 1º de julho para os acionistas elegíveis.

O Bradesco também revisou os valores dos seus JCP em comunicado divulgado em 23 de junho. Com a atualização, os acionistas receberão R$ 0,017249826 por ação ordinária (BBDC3) e R$ 0,018974809 por ação preferencial (BBDC4), o que corresponde a valores líquidos de R$ 0,014231106 e R$ 0,015654217 por ação, respectivamente. O crédito também será efetuado em 1º de julho.

Além dos grandes bancos, o calendário de julho reúne pagamentos de empresas de diversos setores da economia. Entre elas estão Log, Allos, Alupar, Ambev, B3, Blau Farmacêutica, Rede D'Or, TOTVS, Vivo (Telefônica Brasil), TIM, Iguatemi, IRB Brasil, M. Dias Branco, Smart Fit e outras companhias que distribuirão dividendos ou JCP ao longo do mês.

Entenda os pagamentos de dividendos e JCP

As empresas listadas na Bolsa brasileira são obrigadas a distribuir parte de seus lucros aos acionistas a cada exercício social, conforme estabelece a Lei nº 6.404, de 1976.

Para ter direito aos pagamentos, o investidor deve observar a chamada "data com", também conhecida como data de corte. Apenas quem detinha as ações até a data estabelecida por cada companhia faz jus ao recebimento dos proventos.

Vale lembrar que os juros sobre capital próprio são tributados pelo Imposto de Renda retido na fonte. Já os dividendos são tributados em 10% na fonte quando o total recebido pelo investidor ultrapassa R$ 50 mil no mês.