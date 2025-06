Dólar fecha estável de olho em tensões no Oriente Médio

O dólar operou com volatilidade na sessão desta sexta-feira, 13, refletindo a crescente tensão geopolítica no Oriente Médio após os ataques de Israel ao Irã e a retaliação prometida por Teerã. A divisa americana fechou em leve baixa de 0,02%, a R$ 5,5417, após oscilar entre R$ 5,5309 e R$ 5,5938. Na semana, a moeda caiu 0,50%. Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o aumento do risco geopolítico impulsionou globalmente a demanda por ativos de proteção, como ouro e dólar, e impactou diretamente o preço do petróleo devido à importância estratégica da região para a produção da commodity. "Nesse cenário, a moeda americana chegou a superar R$ 5,59 diante do aumento das posições defensivas, embora tenha perdido força ao longo do dia e tenha fechado o pregão próximo à estabilidade." Após uma semana marcada por dados favoráveis de inflação nos Estados Unidos, que levaram o mercado a antecipar o início do ciclo de flexibilização monetária pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), explica Shahini, o foco dos investidores agora retorna ao cenário externo, caracterizado pelo aumento da aversão ao risco e pelo temor de uma escalada militar mais ampla - fatores estes que podem manter o dólar fortalecido na próxima semana. O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.