Dólar fecha em queda em meio a ruídos sobre tarifas no exterior

O dólar fechou a sexta-feira, 27, com queda de 1,02%, cotado a R$ 5,482, após oscilar entre R$ 5,460 e R$ 5,504. O movimento foi fortemente influenciado pelo cenário externo.

“A política monetária dos Estados Unidos e dados de inflação, além da falta de clareza sobre a lei orçamentária americana, que pode agravar a já delicada situação da dívida pública do país, o que vem pressionando o dólar”, cita Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad.

Além disso, o presidente Donald Trump prepara uma ofensiva para fechar até dez novos acordos comerciais nas próximas semanas, enquanto se aproxima o prazo de 9 de julho — data em que podem voltar a vigorar tarifas mais altas sobre produtos importados que haviam sido suspensas em abril.

Nos mercados globais, os índices S&P500 e Nasdaq 100 atingiram novas máximas em meio a um maior apetite ao risco com o avanço de negociações entre os EUA e seus principais parceiros comerciais sobre as tarifas de importação.

Por aqui, o sentimento do mercado continua misto depois da revogação do decreto do IOF que visava aumentar a arrecadação. “Por um lado, a decisão foi vista como um alívio para contribuintes. Por outro lado, a derrubada do decreto aprofundou as preocupações fiscais, reabrindo o debate sobre o cumprimento da meta fiscal de 2026 e a necessidade de o governo encontrar novas fontes de receita ou realizar cortes mais profundos nos gastos”, explica a especialista da Nomad.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.