Dólar fecha em alta de 0,43% após atingir mínima no dia anterior

O dólar fechou em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,632, depois de oscilar entre R$ 5,635 e R$ 5,582 nesta quarta-feira, 14. O DXY, que mede a performance da moeda americana frente a uma cesta de outras moedas, tinha alta de 0,14%.

Na terça, a moeda americana atingiu o seu menor nível de fechamento em sete meses. Segundo a Austin Rating, agência classificadora de risco de crédito de origem, a moeda brasileira foi a quarta com maior valorização frente ao dólar, subindo 10,1% até ontem.

A trégua nas tarifas anunciada no início da semana, com a notícia de um acordo comercial entre Estados Unidos e China, ainda reverbera no mercado, mantendo alguma tranquilidade nos mercados globais.

No cenário doméstico, o principal dado econômico do dia mostrou que o setor de serviços avançou 0,3% em março, conforme divulgou o IBGE. No entanto, considerada a variação do primeiro trimestre do ano em relação ao último do ano anterior, há uma queda de 0,2%. A desaceleração reforça, aos investidores, a ideia de que, se já não acabou, o fim do ciclo de alta de juros no Brasil está próximo.

Já a produção industrial brasileira cresceu 1,2% em março, com alta em dois terços dos locais pesquisados, destaque para Amazonas, Espírito Santo, Pará e Rio de Janeiro. Apesar do desempenho positivo, regiões como Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul registraram quedas.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.