Dólar cai 1% e encerra semana a R$, 5,74, menor cotação desde 21 de fevereiro

O dólar encerrou em queda de 1% no pregão desta sexta-feira,14, a R$ 5,74, sua menor cotação desde 21 de fevereiro.

Na semana, a moeda dos EUA teve perdas de 0,81%. Notícias de uma possível paralisação do governo americano e o avanço nos preços das commodities ajudaram no desempenho do dólar nesta sexta.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou nesta semana uma lei que garante novo financiamento para o governo federal. O país vive o risco de um shutdown, quando há uma paralisação orçamentária do governo americano. O Senado precisa aprovar a lei para evitar o "apagão".

Estímulos da China

Em outra frente, a China estaria preparando estímulos ao consumo no país, o que também beneficiou o real. A informação acabou impulsionando as commodities, o que tende a beneficiar moedas de países emergentes, como o Brasil.

A guerra tarifária promovida pelo governo de Donald Trump, apesar de alguns recuos, também estão piorando o humor dos investidores em relação ao dólar.