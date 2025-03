Dólar se fortalece após postura cautelosa do Fed diante de tarifas comerciais de Trump

O dólar dos Estados Unidos apresentou um desempenho positivo nesta sexta-feira, 21, alcançando um aumento de 0,21% em relação a uma cesta de seis moedas principais.

Esse movimento segue o fortalecimento de 0,36% registrado na quinta-feira, 20, após declarações do Federal Reserve (Fed) de que não há pressa para reduzir as taxas de juros. O índice do dólar subiu para 104,01 pontos, revertendo a queda que levou a moeda à mínima de cinco meses, registrada no início da semana, segundo a Reuters.

A moeda americana havia atingido um ponto baixo de 103,19 esta semana, após uma tendência de queda desde o início do ano, quando o dólar se encontrava em seu pico de 110,17. A diminuição das expectativas de políticas econômicas mais expansivas por parte do governo de Donald Trump contribuiu para a desaceleração, especialmente à medida que crescem os receios de que sua guerra comercial possa gerar uma recessão nos Estados Unidos e afetar a economia global.

O Fed optou por manter as taxas de juros inalteradas em sua última reunião, mas a projeção de dois cortes de 0,25 pontos percentuais permanece para o restante do ano.

Em sua declaração, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o banco não tem pressa em tomar medidas drásticas: "Não há pressa para agir", destacando o impacto das tarifas comerciais de Trump sobre as perspectivas econômicas.

A atenção do mercado agora se volta para o anúncio de novas tarifas recíprocas, previstas para 2 de abril.

O euro perdeu 0,18% e foi negociado a US$ 1,0831, após ter registrado uma queda de 0,45% no dia anterior, de acordo com a Reuters. A perda de fôlego da moeda europeia pode ser atribuída à perda de confiança dos investidores em empurrar o par EUR/USD para a marca de 1,1000, com a expectativa de que a moeda fique estagnada entre 1,0950 e 1,0800.

A libra esterlina também recuou 0,19%, para US$ 1,2943, enquanto o dólar subiu 0,42%, para ¥ 149,40 frente ao iene japonês. O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve sua política monetária inalterada e alertou sobre a crescente incerteza econômica causada pela escalada das tarifas comerciais dos EUA.

As moedas antipodinas, como o dólar neozelandês e o dólar australiano, sofreram perdas mais acentuadas.

O dólar neozelandês caiu 0,13%, para US$ 0,5750, após uma queda de mais de 1% no dia anterior, apesar de dados econômicos recentes indicarem uma leve recuperação. O dólar australiano também perdeu 0,21%, fechando em US$ 0,6290, após um declínio de 0,86% na quinta-feira.

Esse movimento reflete uma aversão crescente ao risco nos mercados, com os investidores ainda apreensivos em relação às consequências das políticas tarifárias de Trump e ao impacto dessas medidas sobre as economias globais. A expectativa é que o mercado continue volátil, à medida que as tensões comerciais e as decisões dos bancos centrais influenciem o cenário financeiro nos próximos meses.