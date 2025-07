Dólar atinge maior nível em cinco semanas com expectativa de dados fortes nos EUA

O dólar subiu ao nível mais alto em mais de cinco semanas na segunda-feira, 28, impulsionado por apostas de que novos dados econômicos dos Estados Unidos reforcem a percepção de uma economia mais resiliente. O Bloomberg Dollar Spot Index avançou 0,3%, atingindo o maior patamar desde 23 de junho, com a moeda americana se fortalecendo frente a todas as moedas do G10.

O euro liderou as perdas entre os pares desenvolvidos, caindo para o nível mais baixo em mais de um mês. Investidores reagiram com cautela ao recente acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, temendo possíveis impactos negativos para a economia do bloco.

Mercado mais ‘calmo’ à espera de dados e decisão do Fed

Na agenda desta semana, os destaques são os dados de confiança do consumidor de julho, previstos para esta terça-feira, 29. No último levantamento, divulgado em março, os dados bateram a menor confiança em 12 anos.

Já na quarta-feira, 30, o Federal Reserve deve manter os juros inalterados. A expectativa é que os números de crescimento e inflação reforcem a visão de um cenário econômico robusto.

“Pelo menos por enquanto, o foco dos participantes do mercado de câmbio se afastou da incerteza comercial e voltou-se à resiliência da economia americana”, afirmou Derek Halpenny, chefe de pesquisa de mercados globais do MUFG. “Isso tem incentivado a liquidação de posições vendidas em dólar acumuladas no primeiro semestre.”

Segundo a Bloomberg, a recente recuperação do dólar também reflete a brecha na incerteza e instabilidade sobre a política comercial do presidente Donald Trump. No domingo, EUA e União Europeia fecharam um novo acordo, enquanto o secretário de Comércio, Howard Lutnick, afirmou que uma extensão de 90 dias da trégua comercial com a China é provável.