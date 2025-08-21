Cotado para substituir Jerome Powell, James Bullard diz que Fed precisa proteger status do dólar

Ex-presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis e um dos nomes cotados para substituir Jerome Powell à frente da autoridade monetária, James Bullard prevê um corte de juros já na próxima reunião do comitê, marcada para os dias 16 e 17 de setembro. Ele acredita em uma redução de um ponto percentual, ou 100 pontos-base, até o começo do ano que vem.

"Acredito que isso vai começar com uma redução de taxas no encontro de setembro e provavelmente continuar até o final deste ano", disse Bullard, em entrevista à Fox News. Ele também acredita que há chances de novos cortes em 2026, a depender dos dados domésticos.

O Banco Central dos Estados Unidos interrompeu o clico de queda em dezembro do ano passado e manteve a taxa de juros no intervalo entre 4,25% e 4,5% por cinco reuniões consecutivas.

Na ata do último encontro, divulgada ontem, a autoridade monetária diz que o risco inflacionário não diminuiu ao ponto de justificar um corte.

Para Bullard, a ata já pode ser considerada obsoleta. "Eu realmente acredito que eles vão cortar juros em setembro", disse.

Ainda na entrevista, Bullard expressou otimismo com a economia americana, citando a desregulamentação como um fator positivo. Disse ainda que o Federal Reserve precisa proteger o status de reserva global do dólar e classificou a dívida americana como fruto de um "problema de gastos".

Bullard afirmou que está em contato com o secretário do tesouro americano, Scott Bessent, sobre a possibilidade de ocupar a vaga de chairman e deverá passar por uma entrevista com ele em breve.

Bessent afirmou à CNBC que vai se reunir com os candidatos após o feriado do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de setembro, nos Estados Unidos. São 11 nomes cotados à vaga de chairman.

O atual presidente do Fed, Jerome Powell, tem mandato até maio do ano que vem e o governo americano afirmou que no final do ano ou início de 2026 deve anunciar o seu substituto.