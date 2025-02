Cade aprova compra de 50% da Mantiqueira Alimentos pela JBS

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, sem restrições, a aquisição de 50% da Mantiqueira Alimentos pela JBS. O parecer favorável foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 27. A decisão abre caminho para a entrada da JBS no setor de ovos, consolidando sua estratégia de ampliação do portfólio de proteínas.

A Mantiqueira Alimentos, maior produtora de ovos da América do Sul, permanecerá com gestão compartilhada entre seu fundador, Leandro Pinto, e a JBS. A operação permite que a empresa acesse novos investimentos e tecnologia para expansão, enquanto a JBS aproveita a crescente demanda global por proteínas acessíveis e saudáveis.

A transação faz parte do plano da JBS de diversificação no mercado de proteínas, agregando uma nova categoria ao seu portfólio, que já inclui carne bovina, suína e de frango. Segundo o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, o setor de ovos tem apresentado crescimento constante no consumo mundial, impulsionado por fatores como preço acessível, versatilidade e valor nutricional.

A Mantiqueira Brasil produz anualmente 4 bilhões de ovos e se destaca no segmento premium, incluindo ovos orgânicos e de galinhas livres. A parceria com a JBS deve acelerar sua internacionalização, com reforço na capacidade de exportação e integração à estrutura logística global da companhia.

Ao analisar a operação, o Cade concluiu que a aquisição não representa riscos para a concorrência, uma vez que o setor de ovos no Brasil é altamente pulverizado e não há sobreposição relevante entre as atividades das duas empresas. Com isso, o órgão aprovou a transação sem a necessidade de restrições ou contrapartidas regulatórias.

Para a JBS, a compra representa um avanço estratégico no setor de alimentos, enquanto a Mantiqueira ganha fôlego financeiro para ampliar sua produção e desenvolver novas tecnologias. Às 12h18, as ações da companhia subiam 0,61%.

A decisão do Cade reforça a tendência de expansão de grandes players do agronegócio para novos mercados, especialmente na produção de proteínas alternativas. O investimento da JBS no setor de ovos segue um movimento global de diversificação no segmento de alimentos, mirando eficiência produtiva, inovação e maior presença internacional.

Mercado de ovos em crescimento

O setor de ovos no Brasil tem mostrado um crescimento sólido nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da demanda interna e pela expansão das exportações. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a produção nacional de ovos cresceu, em média, 4,46% ao ano na última década.

Em 2024, a produção atingiu 2,8 bilhões de dúzias entre janeiro e setembro, representando um aumento expressivo de 10,5% em relação a 2023. Para 2025, a expectativa é de um crescimento mais moderado, de 3,4%, totalizando 3,94 bilhões de dúzias no ano.

O consumo per capita de ovos no Brasil também tem aumentado. Em 2023, a média foi de 242 ovos por pessoa/ano, enquanto em 2024 subiu para 263 ovos por pessoa/ano. Para 2025, a projeção é de 265 ovos, consolidando uma tendência de crescimento no consumo interno dessa proteína acessível e versátil.

No cenário externo, as exportações brasileiras de ovos cresceram quase 170% em 2023, ultrapassando 25 mil toneladas. Para 2025, espera-se um novo avanço, com aumento de 10%, chegando a 22 mil toneladas enviadas ao exterior. O desempenho positivo reflete o interesse global pelo produto e a competitividade da indústria brasileira no mercado internacional — um trunfo e tanto para a JBS.