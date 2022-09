Buffett perde quase US$ 10 bilhões com a Apple em terça-feira 'sangrenta'

Warren Buffett um dos maiores investidores do mundo sentiu no bolso o desempenho das bolsas americanas na última terça-feira, 13, após a divulgação dos dados de inflação americana. A Apple, uma das apostas do bilionário, fechou em queda de 6% ontem. Com isso, a gigante perdeu US$ 154 bilhões em valor de mercado.

Somente com as ações da Apple, a Berkshire Hathaway, de Buffett, perdeu US$ 9 bilhões. A Berkshire tem cerca de 895 milhões de ações da Apple, o que representa 5,6% da companhia. Com a queda das ações, o valor investido pelo bilionário caiu de US$ 146 bilhões para menos de US$ 138 bilhões.

Entre 2016 e 2018, a empresa de Buffett investiu cerca de US$ 36 bilhões na Apple. A Berkshire comprou quase 4 milhões de ações da Apple no segundo trimestre deste ano, o que mercado entendeu que Buffett e sua equipe continuam otimistas com as ações.

Vale destacar que a Berkshire é a maior acionista individual da Apple, e a Apple é a maior participação na carteira de ações da Berkshire nos EUA, respondendo por cerca de 40% de seu valor total.

O que aconteceu ontem?

Os índices de ações americanos registraram nesta terça-feira, 13, a maior desvalorização desde o início da pandemia, segundo o Financial Times. O índice S&P 500 caiu 4,3%, seu pior dia desde junho de 2020: ao final do pregão, 99% das companhias listadas registraram queda de seu valor de mercado. Já a Nasdaq encerrou o dia em baixa de 5,2%.

O desempenho negativo foi incentivado por dados oficiais da inflação americana divulgados mais cedo, que mostraram um aumento inesperado do índice de preços em agosto. Como forma de conter esse cenário, investidores acreditam que o Fed deve apertar ainda mais a alta dos juros.