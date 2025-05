Petrobras anuncia nova emissão de debêntures no valor de R$ 3 bilhões

A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira, 29, a aprovação de uma nova emissão de debêntures incentivadas no valor de R$ 3 bilhões, como parte de sua estratégia de financiamento para projetos prioritários. A decisão contempla a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, da espécie quirografária.

A companhia já tinha comunicado na última segunda, o potencial de emissão. Há seis anos, em 2019, a petroleira fez uma oferta no mesmo volume com títulos com vencimento em 2029.

Linha com foco em infraestrutura

As debêntures incentivadas, voltadas para financiar projetos de infraestrutura, são isentas de pagar Imposto de Renda (IR).

Em comunicado, a companhia comunicou os recursos levantados com a emissão serão utilizados para custear gastos, despesas ou dívidas vinculadas a projetos prioritários da Petrobras. Os detalhes do financiamento serão detalhados na Escritura de Emissão, conforme previsto na legislação.

Essa captação se soma a outras medidas da Petrobras para otimizar sua estrutura de capital e manter um nível robusto de investimento em ativos considerados estratégicos. A empresa reforçou que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo, não se tratando de material promocional ou de venda da emissão.