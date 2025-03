B3 (B3SA3) reduz horário de funcionamento a partir de segunda-feira

A B3, bolsa de valores, informa que, devido ao início do horário de verão nos Estados ,Unidos em 9 de março de 2025 no domingo e por conta do horário de verão na Alemanha e na Inglaterra em 30 de março de 2025, os horários de negociação dos mercados brasileiros de bolsa e de balcão serão alterados em grades horárias distintas.

Dessa maneira, a partir de segunda-feira, dia 10 de março, a nova grade horária será implementada para o mercado de derivativos – com destaque para alterações nos horários de negociação de algumas commodities e de apuração de preços de ajuste, e para o mercado de ações, em que o mercado à vista passará a ocorrer até as 17h. O after market será entre 17h30 e 18h, com horário de abertura permanecendo às 10h.

Já a partir de 31 de março de 2025, as operações estruturadas e os contratos futuros referenciados em Índice de Ações Europeus vão funcionar das 9h até 18h. O Forward Points com Futuro de Míni Dólar terá encerramento às 12h05.