Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Assaí aciona Justiça para se proteger de dívidas tributárias do GPA

Atacadista pede medida cautelar para não ser impactada por passivos de antes da cisão entre as empresas; como garantia, quer as ações do GPA em poder do Casino

Assaí foi desmembrado do GPA em 2020 (Assaí/Divulgação)

Assaí foi desmembrado do GPA em 2020 (Assaí/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19h38.

O Assaí (ASAI3) ajuizou medida cautelar contra Grupo Casino e o Grupo Pão de Açúcar (GPA), seu antigo controlador, buscando se resguardar de possíveis dívidas tributárias anteriores a cisão que transformou a atacadista em companhia independente, cinco anos atrás.

A empresa solicitou que ações do GPA detidas pelo Casino sejam usadas como garantia para tais dívidas. O grupo francês tem pouco mais de 22% de participação na varejista brasileira, mas não considera o ativo uma prioridade estratégica.

O Assaí também exige que o GPA forneça garantias contra contingências tributárias anteriores à separação.

Segundo fato relevante, o ajuizamento da ação leva em consideração as medidas adotadas pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que buscam atribuir responsabilidade solidária ao Assaí por dívidas do GPA, incluindo o Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), estimado em aproximadamente R$ 36 milhões.

Não há solidariedade entre as companhias

No documento, o Assaí reforçou que os instrumentos da cisão preveem que não há solidariedade entre as companhias quanto a passivos gerados até a data da cisão, conforme consta na Lei das Sociedades Anônimas. Cada empresa é, portanto, individualmente responsável por seus passivos, alega o Assaí.

A companhia informou ainda que continuará tomando as providências cabíveis junto às autoridades competentes, nas esferas administrativa e judicial, para contestar qualquer tentativa de responsabilizaçãopor passivos do GPA.

Não é a primeira tentativa

Em setembro do ano passado, o Assaí (ASAI3) recebeu um termo emitido pela Receita Federal determinando o arrolamento de ativos da companhia no valor de R$ 1,265 bilhão, em razão da existência de contingências tributárias em discussão da GPA.

No entanto, um mês depois, a Receita cancelou o arrolamento após acatar o recurso administrativo apresentado pela atacadista.

Breve histórico

O Grupo Pão de Açúcar (GPA), antes controlado pelo Grupo Casino, adquiriu 60% do Assaí em 2007, transformando a rede em sua subsidiária intregral em 2011.

Em 2020, as empresas firmaram um acordo de separação contratual, estabelecendo a independência operacional entre GPA e Assaí.

No ano seguinte, o Assaí anunciou a compra de lojas Extra Hiper, que serão convertidas em unidades Assaí, em uma transação de R$ 4 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:GPA (Grupo Pão de Açúcar)AssaiCasino

Mais de Invest

Oracle prevê levantar US$ 15 bilhões com emissão de títulos corporativos

Ibovespa fecha em ligeira alta e garante novo recorde de fechamento

Dólar recupera terreno e fecha em alta de quase 1%, a R$ 5,32

Com 'atacadão' on-line, Mercado Livre caminha para se tornar 'ecossistema completo', avalia BTG

Mais na Exame

Economia

Senado aprova projeto que cria espaço fiscal para combater impactos do tarifaço

Inteligência Artificial

Google anuncia inteligência artificial para jogos mobile

Negócios

MIT revela como empreendedores estão usando IA para acelerar startups

Marketing

Kopenhagen lança barras de chocolate da Moranguinho e da Laranjinha