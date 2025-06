Alívio para RD Saúde? BBI eleva recomendação do papel após queda de 36% no ano

Com queda acumulada de 36% em 2023, os papéis da RD Saúde (RADL3), ex-Raia Drogasil, ganharam classificação outperform, o equivalente a recomendação de compra, pelo Bradesco BBI. O preço-alvo é de R$ 17. A casa calcula que o papel é negociado com um desconto de 44% em relação a sua média histórica. Na avaliação dos analistas Marcio Osako e Valeria Parini, o pior pode ter ficado para trás e a equipe calcula uma recuperação da ordem de 30% nos ganhos da empresa em 2026. O BBI estima lucro líquido de R$ 1,364 bilhão para RD Saúde no ano que vem, valor que está 7% acima do consenso de mercado.

"Os resultados da companhia no segundo trimestre de 2025 devem ser um catalisador, suportado pela nossa expectativa de uma melhora nas vendas mesmas lojas [SSS] e margem Ebitda estável", escreveram os analistas. As projeções levam em conta o ambiente competitivo, o que inclui a atuação de players do e-commerce, como o Mercado Livre.

O BBI, no entanto, reconhece que os investidores estão céticos em relação aos resultados de curto prazo da companhia, após grande decepção com os números do primeiro trimestre deste ano. No período, a RD Saúde reportou uma queda de 17% no lucro, para R$ 177 milhões, abaixo do consenso de R$ 239 milhões consolidado pela Bloomberg.

"Num momento em que investidores estão procurando pescar oportunidades no Brasil, qualquer sinalização de que o preço chegou na mínima em um nome de alta qualidade como RADL pode se apresentar como um ponto de entrada atrativo", avaliam Osako e Parini.

A estimativa de múltiplo preço sobre lucro do BBI para RADL3 em 2026 é de 18 vezes. Mas os analistas ressalvam que esse número pode cair para 15, caso o STF entenda que a não incidência de imposto de renda sobre créditos de ICMS é inconstitucional.

No fim de maio, o ministro Gurgel de Faria, do STJ, decidiu que os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) cobrados das empresas.

Foi a primeira manifestação da corte sobre o tema desde que a Lei das Subvenções, que foi editada em dezembro de 2023, passou a prever essa tributação e pegou muitas empresas de surpresa.