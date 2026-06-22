Alan Greenspan, ex-presidente do Fed, morre aos 100 anos

Em 1987, foi nomeado por Ronald Reagan para presidir o Fed, enfrentando crises como a quebra da bolsa em “Black Monday”. (Wikimedia Commons)
Repórter de Mercados
Publicado em 22 de junho de 2026 às 08h42.
Última atualização em 22 de junho de 2026 às 08h46.
Alan Greenspan, economista que comandou o Federal Reserve por cinco mandatos consecutivos sob quatro presidentes dos Estados Unidos, morreu nesta segunda-feira, 22, aos 100 anos, segundo comunicado de sua esposa, Andrea Mitchell à NBC News.
Greenspan, que enfrentou crises e booms econômicos, é lembrado tanto por sua liderança quanto por decisões controversas que, segundo alguns críticos, contribuíram para a crise financeira global de 2007-2008.
“Alan faleceu em nossa casa, vítima de complicações da doença de Parkinson. Ele foi um gigante que ajudou a moldar a economia americana por décadas, sempre reconhecendo seus erros”, afirmou Mitchell em comunicado.
Ela destacou ainda a vida pessoal do economista: “Para mim, ele era meu marido, que moldou minha vida desde nosso primeiro encontro em 1984. Ele tinha paixão pelo beisebol, pelo Washington Commanders, tênis, golfe e música, especialmente jazz”.
Nascido em 6 de março de 1926, no bairro de Washington Heights, em Nova York, Greenspan se destacou desde cedo em matemática e música. Estudou economia na New York University, obtendo bacharelado em 1948 e mestrado em 1950, antes de iniciar doutorado na Columbia University sob orientação do economista Arthur F. Burns, futuro presidente do Fed.
Nos anos 1950, tornou-se associado da escritora Ayn Rand, cuja filosofia de objetivismo e capitalismo de livre mercado influenciou sua visão econômica. Após passar pelo setor privado, atuou como assessor informal de Nixon e mais tarde como presidente do Conselho de Assessores Econômicos do governo Ford.
Em 1987, foi nomeado por Ronald Reagan para presidir o Fed, enfrentando crises como a quebra da bolsa em Black Monday. A partir de 1991, conduziu a economia durante a expansão mais longa da história americana até então, passando por eventos como o estouro da bolha das dotcom e os ataques de 11 de setembro de 2001. Greenspan se tornou uma figura de grande influência e fama, descrito pela imprensa como “maestro” e “rock star” do mercado financeiro.
Após se aposentar em 31 de janeiro de 2006, Greenspan foi criticado pelo papel na crise de 2007-2008. Relatórios apontam que a desregulamentação do setor financeiro e a falta de controle sobre o mercado de crédito, políticas que ele apoiou, contribuíram para a recessão global.
Greenspan descreveu a crise como uma “tsunami de crédito uma vez a cada século” e reconheceu que o impacto foi maior do que imaginava.
Ele deixa legado como autor de livros e consultor, mantendo relações de respeito com presidentes de diferentes partidos, incluindo Clinton, George H.W. Bush e George W. Bush.
Entre suas honrarias estão a Legião de Honra da França, a nomeação como Cavaleiro Honorário do Império Britânico e a Presidential Medal of Freedom dos EUA.