QuintoAndar lança plataforma para imobiliárias e entra no mercado B2B

O QuintoAndar lança nesta sexta-feira, 13, o primeiro produto destinado ao mercado B2B (Business to Business). Denominado de Rede QuintoAndar, a iniciativa permite que corretores e imobiliárias listem seus imóveis na plataforma sem nenhum custo. A ação é voltada para o segmento de compra e venda e inicialmente atenderá quatro grandes cidades do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O segmento de compra e venda do QuintoAndar tem dois anos de existência e fecha cerca de 1.000 contratos por mês. Atualmente, a startup tem cerca de 100 mil imóveis publicados e cerca 10 milhões de acessos por mês. Com o lançamento da “Rede” a expectativa é que este número cresça tanto na venda do mercado direto, com o consumidor, como na parceria com as imobiliárias. O piloto do projeto foi testado por dois meses e as imobiliárias que participaram desde o início já tiveram resultados positivos, uma delas dobrou o número de vendas no período.

Em entrevista à EXAME Invest, Thais Galli, vice-presidente de Marketplace, Thais Galli, explicou que uma das vantagens de ser imobiliária parceira é aumentar a liquidez da venda de imóveis.

“Os parceiros disponibilizam os imóveis dentro da nossa plataforma e os corretores podem vender aquele imóvel. Outra vantagem é que muitas vezes, a imobiliária tem uma demanda específica de cliente, mas não aquele determinado tipo de imóvel para disponibilizar. Neste caso, ela terá acesso aos imóveis da plataforma e também poderá realizar a venda. Aumentando o pool de imóveis e gerando mais negócios.”

Além disso, as imobiliárias também podem vender imóveis entre elas. Dessa maneira, por meio da plataforma, imobiliárias diferentes conseguem vender imóveis uma da outra.

Dentro da plataforma específica para as imobiliárias e corretoras será oferecido um financiamento imobiliário. Por meio da Atta, empresa adquirida pelo QuintoAndar no ano passado, os integrantes da Rede poderão oferecer crédito imobiliário a seus clientes a partir de integração com os principais bancos, podendo realizar simulação de condições e taxas e contratação online. "Quando a imobiliária fizer o processo de compra e venda, ela terá integrado um financiamento imobiliário para disponibilizar aos clientes."

Para fazer parte da Rede QuintoAndar, as imobiliárias interessadas devem acessar a página da startup, se cadastrar e aguardar o contato de um consultor especializado, que ficará responsável por validar as informações de cadastro e direcionar a imobiliária para os próximos passos.