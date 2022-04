Leilão de imóveis tem descontos de até 60%

O banco Santander realiza um leilão de 44 imóveis no dia 11 de abril com descontos de até 60%. São casas, apartamentos, salas, prédios e terrenos localizados em oito estados: Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (7). O leilão será realizado pela Sold Leilões.

Os imóveis têm lances iniciais que variam de R$ 41,8 mil (44% abaixo do valor de avaliação) – a exemplo de uma residência de 300 m² de área total, em Balneário Pinhal (RS), até R$ 640,1 mil (47% abaixo do valor de avaliação) de outra casa de 340 m² de área total, em São Carlos (SP).

Dois lotes comerciais no Rio de Janeiro (RJ) estão com uma média de desconto de 49% – o maior no leilão – ao lance inicial de R$ 42,4 mil para o primeiro e R$ 60,6 mil para o segundo. Outra casa, localizada em Buique (PE), está com o mesmo desconto e lance inicial de R$ 63,2 mil.

A região sudeste Sudeste concentra a maior parte dos lotes, com 28 unidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma casa com 300 m² está à venda a partir de R$ 232,2 mil (39% abaixo da avaliação). Já em Americana (SP), uma casa com 260 m² de área total recebe lances a partir de R$ 219 mil (45% abaixo do valor de avaliação).

No Sul do país, em Maringá (PR), uma casa com área total de 300 m² pode ser arrematada a partir de R$ 227,8 mil (46% abaixo do valor de avaliação). Já em Caxias do Sul (RS), a partir de R$ 192,5 mil (45% abaixo do valor de avaliação) é possível arrematar um apartamento de 106 m².

No município de Estreito (MA), no Nordeste, uma casa com 360 m² de área total tem valor inicial de R$ 78,8 mil (52% menor que a avaliação). Ainda no Nordeste, em Ingazeira (PI), a partir de R$ 167,5 mil (56% abaixo do valor de avaliação) o arrematante pode comprar uma casa de 150 m².

A leiloeira explica que todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. O Santander oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; já os lotes e terrenos devem ser adquiridos à vista. A Sold oferece apoio jurídico para desocupação dos imóveis localizados nas capitais.

O edital e demais informações estão disponíveis no site da SOLD ou no portal do Santander. As opções desocupadas podem ser visitadas mediante agendamento por e-mail. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do Santander.

