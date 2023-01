2023 chegou e seu objetivo é começar a investir? Saiba como

Aprender um novo idioma, fazer atividade física, criar um novo hábito, começar a investir. Todo início de ano, metas como essas figuram entre as principais nas listas de resoluções. O problema, no entanto, está quando chega o fim do período planejado para atingi-las e as pessoas percebem que não conseguiram.

Por isso, pelo menos para a última, vale ler esta matéria até o fim e descobrir como multiplicar o dinheiro em 2023 com as melhores opções de investimento disponíveis, de acordo com os especialistas do BTG Pactual.

Em um relatório gratuito, os profissionais de research do banco reuniram uma série de investimentos capazes de proteger o dinheiro da inflação, gerar renda extra e criar uma carteira mais rentável.

Intitulado “Onde Investir em 2023”, o material é indicado tanto para aqueles que já investem e desejam lucrar com as grandes oportunidades do ano que se inicia, quanto para quem quer começar a aplicar dinheiro ou proteger o patrimônio da inflação.

Para conferir quais ativos foram selecionados pela equipe de especialistas do BTG para este ano, basta acessar esta página e fornecer algumas informações para envio.

Qual é o primeiro passo para começar a investir?

De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o primeiro aspecto que deve ser levado em consideração na hora de começar a investir é o perfil de investidor.

A partir de um questionário chamado de “suitability”, as instituições financeiras conseguem definir a tolerância ao risco do potencial investidor e, com base nisso, os produtos mais adequados para ele.

De forma geral, existem três tipos de investidores:

Conservadores : preferem tomar menos riscos ao aplicar o dinheiro e buscam ganhos no longo prazo;

Moderados : geralmente já têm maior conhecimento do mercado financeiro e já aceitam algum tipo de risco, apesar de não abrirem mão da segurança;

Arrojados : têm maior tolerância a riscos ao investir e geralmente já possuem bastante conhecimento do mercado e um patrimônio maior e estabelecido.

É preciso entender muito sobre finanças para começar a investir?

Ao contrário do que o senso comum possa induzir, não é preciso muito conhecimento sobre o mercado financeiro para começar a investir. Hoje alguns bancos oferecem assessoria personalizada para ajudar seus clientes e compartilham conteúdos de qualidade na internet.

Um exemplo disso é a equipe de pesquisa do BTG Pactual. Anualmente, eles produzem um relatório com os ativos com maior potencial de valorização e compartilham gratuitamente com o público.

Por conta do excelente desempenho ao longo dos anos, esses profissionais formam a equipe de research mais premiada da América Latina.

Por isso, mesmo no cenário incerto que o Brasil enfrenta há alguns anos e que se acentua em 2023, eles são capazes de identificar investimentos que podem dar lucros relevantes.

Por onde começar a investir?

Uma forma simples de começar a aplicar dinheiro é através do aplicativo BTG Investimentos. Nele, o usuário já começa realizando um teste de suitability e descobrindo todos os produtos adequados para o seu perfil.

Além disso, há a opção de consultar um assessor de investimentos e tirar todas as dúvidas com um especialista certificado do BTG Pactual.

O aplicativo oferece uma visualização completa e detalhada do portfólio de investimentos e ainda conta uma ferramenta para acompanhar as principais notícias que podem impactar o mercado

Dentre as alternativas de investimento, todas as indicadas no relatório Onde Investir em 2023 estão disponíveis para alocação.

Para quem tem o objetivo de mudar a vida financeira em 2023 e multiplicar o dinheiro sem gastar muito tempo, esse material é extremamente valioso.

Se você deseja consultá-lo na íntegra, basta clicar aqui e realizar o download.

