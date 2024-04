Usou ChatGPT? Cuidado, algumas palavras entregam que foi a IA quem escreveu

À medida que mais e mais pessoas utilizam chatbots, como o ChatGPT, mais artigos e e-mails são escritos pela inteligência artificial. Agora, segundo um executivo especialista no assunto, é preciso tomar cuidado: algumas palavras podem ser sinais certeiros de que se usou a IA para redigir determinado texto.

Um bom exemplo é a utilização da palavra 'delve', em inglês, que significa aprofundar ou investigar. No último dia 7, Paul Graham, cofundador da aceleradora de startups Y Combinator, publicou um post sobre uma proposta que recebeu para um novo projeto. Não demorou para que o executivo concluísse que o texto foi escrito por uma inteligência artificial, já que ele continha o termo 'delve', que, segundo Graham, é raramente usado no inglês informal. "Ninguém o usa no inglês falado", declarou.

De acordo com um gráfico referenciado por Paul Graham, o uso da palavra cresceu exponencialmente entre 2022 — ano de lançamento do chatbot — e 2024, aparecendo em quase 18 mil artigos nos últimos quatro anos.

Outra ferramenta, a AI Phrase Finder, revelou que 'delve' é a nona palavra mais comum utilizada pelo ChatGPT.

Recentemente, a OpenAI, responsável pelo ChatGPT, disponibilizou a alguns usuários uma nova versão do chatbot, capaz de participar de conversas cada vez mais naturais. O avanço pode dificultar a distinção entre textos escritos por pessoas e textos elaborados por IAs.