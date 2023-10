Spotify testa inteligência artificial para desenvolver playlists personalizadas

Após o lançamento bem-sucedido de recursos como o DJ virtual alimentado por inteligência artificial (IA) e suporte para podcasts traduzidos por IA, o Spotify parece estar explorando novas formas de integrar a IA ao seu aplicativo, com o desenvolvimento de playlists sugeridas pela nova tecnologia.

O rumor ganhou força após Chris Messina, veterano da tecnologia e agora investidor, revelar capturas de tela do código do aplicativo do Spotify que mencionam "playlists de IA" e "playlists baseadas em seus prompts".

Messina especula que a criação dessas playlists pode ser uma opção dentro do gênero Blend, onde os gostos de diferentes usuários são combinados para criar uma playlist com músicas que agradam a todos.

O Spotify pode já ter preparado o terreno para playlists de IA criadas com prompts ao desenvolver um recurso chamado Niche mixes. Este recurso permite aos usuários construir playlists únicas baseadas apenas em uma descrição.

Apesar da aparência inicial, o Spotify informou que os Niche Mixes não são alimentados por IA, sendo impulsionados pela tecnologia de personalização e algoritmos da empresa.

Todas as linhas de código foram descobertas na última versão do aplicativo Spotify, indicando claramente que se trata de um recurso em desenvolvimento.

Equipe de pesquisa focada em IA

Não obstante, nem todos os recursos que uma empresa desenvolve internamente para teste chegam ao público, mas isso é um indicativo de como o Spotify está refletindo sobre o papel que a IA poderia desempenhar na personalização musical.

A empresa já havia sugerido anteriormente que recursos como o DJ de IA não seriam o limite para a adoção de tecnologias de IA pelo Spotify. Segundo o TechCrunch, existe uma equipe no Spotify trabalhando nos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)

E, de fato, o Spotify tem algumas centenas de pessoas trabalhando em técnicas de personalização e aprendizado de máquina, incluindo uma grande equipe de pesquisa explorando “todas as possibilidades em LLMs, em voz gerativa e em personalização”.