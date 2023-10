Jesus artificial: Sul-coreanos recorrem ao AI para serviços religiosos

Religião e tecnologia estão mais próximas do que nunca na Coreia do Sul. Ocorre por lá um crescente aumento no número dos serviços de igreja online com uso de inteligência artificial (IA).

O país, onde o cristianismo prevalece como a principal religião, agora tem uma grande parte da população sul-coreana agora recorrendo a chatbots e bíblias em áudio em busca de orientação espiritual.

A empresa Awake, responsável pelo serviço de chatbot bíblico baseado no ChatGPT, anteriormente chamado Ask Jesus e agora conhecido como Meadow, já acumulou cerca de 50.000 usuários desde março.

Surpreendentemente, o aplicativo também atraiu cristãos de países majoritariamente muçulmanos como o Paquistão, além de presença nos EUA e outros países ocidentais.

Meadow, utilizando a tecnologia ChatGPT da OpenAI, foi otimizado por Awake com uma extensa base de dados teológicos. Um comitê de pastores constantemente supervisiona a precisão das respostas do chatbot.

Uma recente pesquisa realizada pelo Ministério Data Institute mostrou que aproximadamente 20% de 650 ministros protestantes sul-coreanos utilizaram o ChatGPT para elaborar sermões, e destes, 60% consideram a ferramenta útil.

Além dos chatbots, as igrejas coreanas também estão adotando a plataforma de bíblia em áudio alimentada por IA, chamada Biblely, criada pela startup Voiselah.

Esta plataforma produz bíblias em áudio com vozes de pastores de aproximadamente 50 igrejas, usando a tecnologia generativa de IA.

Durante a pandemia de Covid-19, quando serviços religiosos presenciais foram suspensos, a demanda pelo Biblely cresceu. Segundo o Financial Times, muitos fiéis, ouvindo a bíblia, acreditam que seus pastores realmente leram os textos em voz alta para gravação, e pouco sabem que se trata de uma versão artificial.