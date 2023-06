Inteligência artificial generativa pode injetar US$ 4,4 trilhões anualmente na economia global

De acordo com um relatório do McKinsey Global Institute, a inteligência artificial generativa poderia agregar até US$ 4,4 trilhões de valor à economia global anualmente. Este é um dos cenários mais otimistas acerca do impacto econômico dessa tecnologia em rápida evolução.

A inteligência artificial generativa, que engloba chatbots como o ChatGPT capazes de gerar texto em resposta a solicitações, pode aumentar a produtividade economizando de 60% a 70% do tempo dos trabalhadores por meio da automação do seu trabalho. Isso de acordo com o relatório de 68 páginas publicado na quarta-feira. Metade de todos os trabalhos será automatizada entre 2030 e 2060, informou o relatório.

A McKinsey já havia previsto que a IA automatizaria metade de todo o trabalho entre 2035 e 2075, mas a ascensão dos dispositivos de IA generativa, que se tornaram proeminentes no cenário tecnológico no final do ano passado, antecipou essa previsão.

O relatório da McKinsey é um dos poucos até agora a quantificar o impacto de longo prazo da IA generativa na economia. Isso ocorre em um momento em que o Vale do Silício está focado em ferramentas de IA generativa como o ChatGPT e o Bard do Google, com empresas de tecnologia e venture capital investindo bilhões de dólares na tecnologia.

Essas ferramentas desencadearam um debate sobre como irão afetar os empregos e a economia mundial. Alguns especialistas prevêem que a IA deslocará pessoas de seus trabalhos, enquanto outros acreditam que as ferramentas podem aumentar a produtividade individual.

O problema da IA

Na semana passada, o Goldman Sachs divulgou um relatório alertando que a IA poderia levar à interrupção dos trabalhadores e que algumas empresas se beneficiariam mais da tecnologia do que outras. Em abril, um pesquisador de Stanford e pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgaram um estudo mostrando que a IA generativa poderia aumentar a produtividade de operadores de call center sem experiência em 35 por cento.

No entanto, David Autor, professor de economia do M.I.T., alertou que a IA generativa "não será tão milagrosa quanto as pessoas afirmam".

A maioria dos estudos econômicos sobre IA generativa não leva em consideração outros riscos da tecnologia, como a possibilidade de disseminar informações falsas e eventualmente escapar do controle humano.

A maior parte do valor econômico da IA generativa provavelmente virá de ajudar os trabalhadores a automatizar tarefas em operações de atendimento ao cliente, vendas, engenharia de software e pesquisa e desenvolvimento. A IA generativa pode criar "superpoderes" para trabalhadores de alta qualificação, pois a tecnologia pode resumir e editar conteúdo.